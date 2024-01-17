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Двоє жінок у тяжкому стані після ракетних ударів РФ по Харкову: у лікарнях — 13 людей
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Двоє жінок у тяжкому стані після ракетних ударів РФ по Харкову: у лікарнях — 13 людей

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У лікарнях на ранок 17 січня перебувають 13 з 17 поранених внаслідок ракетних ударів РФ по Холодногірському району Харкова.

Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.

За його даними, 43-річна та 39-річні жінки — у тяжкому стані. Інші поранені — у середньому та легкому стані.

"Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом надали допомогу на місці. Крім того, рятувальники евакуювали 30 людей", — сказано у повідомленні.

Що відомо про удари по Харкову 16 січня

Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляли кореспонденти Суспільне Харків.

Щонайменше 19 будинків та 14 авто пошкоджені внаслідок ударів по Холодногірському району, повідомив міський голова Терехов.

За даними керівника ОВА Синєгубова, ударів росіяни завдавали ракетами С-300 з Білгородської області.

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