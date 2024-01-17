На Миколаївщині поліція затримала водія вантажівки, причетного до аварії неподалік села Мигія. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 січня — одна людина загинула, ще одна отримала травми.
Про це повідомляє Нацполіція Миколаївської області.
За інформацією правоохоронців, водія вантажного контейнеровоза MAN затримали у порядку статті 208"Затримання уповноваженою службовою особою" Кримінально-процесуального кодексу України.
За процесуальної підтримки прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
"Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про аварію
- На Миколаївщині на трасі Р-16 "Ульянівка-Миколаїв" 16 січня сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі зіткнулися вантажний автомобіль MAN з причепом та напіввантажівка RENO. Водій RENO загинув на місці.
- За інформацією ДСНС, у результаті зіткнення автівок загинув водій RENO. Його тіло затисло пошкодженими конструктивними елементами напіввантажівки.
- В напіввантажівці був пасажир — підліток 2011 року народження, якого до прибуття рятувальників каретою швидкої допомоги доставили в лікарню.
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