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Миколаївські правоохоронці затримали водія — учасника ДТП, в якій загинув чоловік
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Миколаївські правоохоронці затримали водія — учасника ДТП, в якій загинув чоловік

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Миколаївські правоохоронці затримали водія — учасника ДТП, в якій загинув чоловік
Місце аварії, 16 січня 2024 року. Фото: Національна поліція

На Миколаївщині поліція затримала водія вантажівки, причетного до аварії неподалік села Мигія. Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 січня — одна людина загинула, ще одна отримала травми.

Про це повідомляє Нацполіція Миколаївської області.

За інформацією правоохоронців, водія вантажного контейнеровоза MAN затримали у порядку статті 208"Затримання уповноваженою службовою особою" Кримінально-процесуального кодексу України.

Миколаївські правоохоронці затримали водія — учасника ДТП, в якій загину чоловік
Потрощена автівка, 16 січня 2024 року. Фото: Національна поліція

За процесуальної підтримки прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

"Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про аварію

  • На Миколаївщині на трасі Р-16 "Ульянівка-Миколаїв" 16 січня сталася дорожньо-транспортна пригода. На автодорозі зіткнулися вантажний автомобіль MAN з причепом та напіввантажівка RENO. Водій RENO загинув на місці.
  • За інформацією ДСНС, у результаті зіткнення автівок загинув водій RENO. Його тіло затисло пошкодженими конструктивними елементами напіввантажівки.
  • В напіввантажівці був пасажир — підліток 2011 року народження, якого до прибуття рятувальників каретою швидкої допомоги доставили в лікарню.

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