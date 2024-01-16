Дві кав'ярні у центрі Харкова відновлюються після ударів по місту, які були з 29 грудня 2023 року по 3 січня 2024 року: в одній з них внаслідок вибуху "Іскандеру" вибило вікна й двері, впала стеля, по іншій — влучив російський безпілотник.
"Страх усередині не заважає тому, що ми можемо працювати"
2 січня, коли РФ завдала ракетного удару, кав'ярня "Пакуфуда" не працювала, розповідає її співвласниця Лілія Мунтян.
"Нам дуже пощастило, що нікого не було в приміщенні зранку. З наших ніхто не постраждав. Я мешкаю в сусідньому будинку. Мені недалеко було їхати. Вибух стався між двома будинками. Я просто вийшла з дому. На вулиці почула другий вибух, й одразу пішла сюди подивитися, що трапилося", — каже Мунтян.
Внаслідок удару її собака Джазі злякалась і втекла.
"Дуже багато людей, які сюди приходять, її знають. Вона – відомий персонаж закладу. Пів дня ми шукали собаку, потім прийшли сюди. У неї сильно посікло одну лапу — її зашивали, вкололи антибіотик. Зараз все добре, але глибокий поріз був", — згадує співвласниця кав'ярні.
З 2 по 10 січня у кав'ярні відновлювали те, що пошкодила вибухова хвиля: вставляли фанери у вікна, прибирали уламки та сміття. Власникам "Пакуфуди" допомагали комунальники, друзі та постійні відвідувачі.
"Дві паралельні речі всередині. З'явився страх тваринний: я живу поряд. Постраждало все, що для мене було безпекою. Але це ніяк не вплинуло на те, що ми залишаємося тут. У нас не було думки: "Може, ну його". Це наша душа і тіло. Віддача від людей була, і після такої віддачі думати, що ми можемо закритися — неможливо. Страх усередині не заважає тому, що ми можемо працювати", — говорить Лілія Мунтян.
"Весь персонал після удару зранку прийшов на роботу"
В ніч на 31 грудня по закладу "Франик" на майдані Свободи влучив російський безпілотник.
"О 3 годині ночі мені вже подзвонили, сказали, що сталася неприємна ситуація. Я тоді вже не спав, тому що "шахеди" літали. Я розумів, що могло статися. Мені сказали, що до нас прилетіло. Я кажу: "Можете мені вислати фотографію, щоб я оцінив масштаби?". Мені кажуть: "Ви хочете засмутитись?". Мені висилають фото, а на фото – повністю знищена веранда. Не було нічого", — розповідає операційний директор кафе Олександр Чувакін.
"Франик" відкрився у Харкові після початку повномасштабної війни.
"Звичайно, дуже складно було тут відкриватися, але насправді у Харкові багато людей, які полюбили наш заклад. Навіть зранку після влучання люди писали, пропонували розібрати ці завали", — говорить Олександр.
За його словами, нікого з персоналу не звільняли: нині працівників влаштували на тимчасову роботу.
Збитків поки не рахували, каже Олександр, але вже готуються до відкриття.
"Звичайно, плануємо відновлюватися. Це ми вирішили навіть вночі, коли я подзвонив власнику. Перше — був шок, але ми спілкувалися з ним, й минуло півтори-дві години – він написав: "Все відновимо". Відновлювати будемо приблизно наприкінці зими. Скоро почнуть роботи. Можливо, зробимо веранду трішки більшою", — розповідає операційний директор.
За даними міської ради, у Харкові через обстріли з 29 грудня по 3 січня пошкоджені 167 будівель. Серед них — житлові будинки, магазини, ресторани та кафе.
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