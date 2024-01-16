Дві кав'ярні у центрі Харкова відновлюються після ударів по місту, які були з 29 грудня 2023 року по 3 січня 2024 року: в одній з них внаслідок вибуху "Іскандеру" вибило вікна й двері, впала стеля, по іншій — влучив російський безпілотник.

"Страх усередині не заважає тому, що ми можемо працювати"

2 січня, коли РФ завдала ракетного удару, кав'ярня "Пакуфуда" не працювала, розповідає її співвласниця Лілія Мунтян.

Наслідки атаки РФ 2 січня на Харків. Фото: Олександра Новосел / Суспільне Харків

"Нам дуже пощастило, що нікого не було в приміщенні зранку. З наших ніхто не постраждав. Я мешкаю в сусідньому будинку. Мені недалеко було їхати. Вибух стався між двома будинками. Я просто вийшла з дому. На вулиці почула другий вибух, й одразу пішла сюди подивитися, що трапилося", — каже Мунтян.

Внаслідок удару її собака Джазі злякалась і втекла.

Собака Джазі. Фото: pakufuda/Instagram

"Дуже багато людей, які сюди приходять, її знають. Вона – відомий персонаж закладу. Пів дня ми шукали собаку, потім прийшли сюди. У неї сильно посікло одну лапу — її зашивали, вкололи антибіотик. Зараз все добре, але глибокий поріз був", — згадує співвласниця кав'ярні.

Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків "Страшно в той момент думати про відкриття, тому що район відчувається, як "твою безпеку зруйнували". Було страшно, що люди будуть оминати район. Зараз холодно, обстріли посилилися, хтось поїхав, але ми просили людей приходити — і вони приходили". Лілія Мунтян співвласниця кав'ярні

З 2 по 10 січня у кав'ярні відновлювали те, що пошкодила вибухова хвиля: вставляли фанери у вікна, прибирали уламки та сміття. Власникам "Пакуфуди" допомагали комунальники, друзі та постійні відвідувачі.

Кав'ярня відкрилась після ракетного удару та пошкоджень, січень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Дві паралельні речі всередині. З'явився страх тваринний: я живу поряд. Постраждало все, що для мене було безпекою. Але це ніяк не вплинуло на те, що ми залишаємося тут. У нас не було думки: "Може, ну його". Це наша душа і тіло. Віддача від людей була, і після такої віддачі думати, що ми можемо закритися — неможливо. Страх усередині не заважає тому, що ми можемо працювати", — говорить Лілія Мунтян.

"Весь персонал після удару зранку прийшов на роботу"

В ніч на 31 грудня по закладу "Франик" на майдані Свободи влучив російський безпілотник.

Наслідки влучання безпілотника по кафе, Харків, 31 грудня 2023 року. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

"О 3 годині ночі мені вже подзвонили, сказали, що сталася неприємна ситуація. Я тоді вже не спав, тому що "шахеди" літали. Я розумів, що могло статися. Мені сказали, що до нас прилетіло. Я кажу: "Можете мені вислати фотографію, щоб я оцінив масштаби?". Мені кажуть: "Ви хочете засмутитись?". Мені висилають фото, а на фото – повністю знищена веранда. Не було нічого", — розповідає операційний директор кафе Олександр Чувакін.

Кафе "Франик" після влучання у Харкові, січень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Франик" відкрився у Харкові після початку повномасштабної війни.

"Звичайно, дуже складно було тут відкриватися, але насправді у Харкові багато людей, які полюбили наш заклад. Навіть зранку після влучання люди писали, пропонували розібрати ці завали", — говорить Олександр.

За його словами, нікого з персоналу не звільняли: нині працівників влаштували на тимчасову роботу.

Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків "Персонал — усі прийшли на роботу зранку 31 грудня. Може, деякі люди не сиділи в соцмережах, не бачили, що сталося. Коли ми відкриємося, вони повернуться до нас. Це до 25 людей". Олександр Чувакін операційний директор кафе

Збитків поки не рахували, каже Олександр, але вже готуються до відкриття.

"Звичайно, плануємо відновлюватися. Це ми вирішили навіть вночі, коли я подзвонив власнику. Перше — був шок, але ми спілкувалися з ним, й минуло півтори-дві години – він написав: "Все відновимо". Відновлювати будемо приблизно наприкінці зими. Скоро почнуть роботи. Можливо, зробимо веранду трішки більшою", — розповідає операційний директор.

Кафе "Франик" після влучання, Харків, січень 2024 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

За даними міської ради, у Харкові через обстріли з 29 грудня по 3 січня пошкоджені 167 будівель. Серед них — житлові будинки, магазини, ресторани та кафе.

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