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Російські військові обстріляли ТЕС на Донеччині. Її зупинили — Міненерго
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Російські військові обстріляли ТЕС на Донеччині. Її зупинили — Міненерго

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Російські військові обстріляли ТЕС на Донеччині. Її зупинили — Міненерго
Фото: Роман Падун/Facebook

30 грудня російські військові обстріляли ТЕС у Донецькій області. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Внаслідок обстрілу об'єкта критичної інфраструктури травмованих та загиблих немає. При цьому знеструмлені 16 підстанцій 35 кВ — є відключені споживачі", — йдеться у повідомленні міненерго.

Як уточнив Суспільному Донбас начальник Курахівської МВА Роман Падун, через обстріли у громаді пошкоджена критична інфраструктура.

"У громаді відновили енергопостачання, яке було пошкоджене внаслідок обстрілу. Теплопостачання у місті нема, підтримують циркуляцію води по трубопроводах. Армія РФ впродовж години обстрілювала з артилерії громаду. Травмованих та загиблих, внаслідок обстрілу, немає", — розповів Роман Падун.

Що відомо про обстріли ТЕС у Донецькій області

Як розповіли в ДТЕК, в ніч з 28 на 29 грудня російські війська обстріляли одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Травмованих та загиблих немає. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки. Минулого разу військові РФ обстріляли станцію 23 грудня та поранили п’ятьох співробітників.

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