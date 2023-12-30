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Німецький банк розвитку виділяє "Укренерго" 24 млн євро: куди підуть кошти
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Німецький банк розвитку виділяє "Укренерго" 24 млн євро: куди підуть кошти

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Німецький банк розвитку виділяє &quot;Укренерго&quot; 24 млн євро: куди підуть кошти
Фото: AP

Німецький банк розвитку KfW виділяє НЕК "Укренерго" 24 млн євро на відновлення підстанції, пошкодженої внаслідок ракетних обстрілів.

Про це повідомляє Посольство Німеччини в Україні.

Відповідна кредитна угода, а також грантова угода на суму 0,5 млн євро для фінансування проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії", була підписана KfW та Кабінетом Міністрів України, що виступив гарантом кредиту.

"З 2014 року компанія "Укренерго" успішно трансформує своє корпоративне управління та діяльність відповідно до стандартів ОЕСР. Вона є ключовим рушієм як підтримки та модернізації енергетичної інфраструктури України, так і інтеграції енергомереж України та ЄС. Ми високо цінуємо нашу добру співпрацю і готові надалі підтримувати енергетичну безпеку України та подальше наближення України до стандартів ЄС в енергетичній сфері", — прокоментував Мартін Єґер, посол Німеччини в Україні.

Зазначається, що завдяки співпраці з KfW, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну "Укренерго" залучило близько 133 млн євро кредитів та грантів на відновлення українських підстанцій.

Енергетична допомога від Німеччини

16 листопада 2022 року у відповідь на обстріли Росією енергетичної інфраструктури України Німеччина виділила 1 млн євро як невідкладну допомогу Україні для підтримки енергосектора.

Після обстрілу 16 грудня 2022 року Німеччина виділила додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України.

13 жовтня уряд Німеччини через державний банк розвитку KfW виділив грант на 76 мільйонів євро для України.

25 жовтня міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце пообіцяла виділити додатково 195 мільйонів євро на енергопостачання та виживання підприємств в Україні.

27 жовтня стало відомо, що Мінекономіки Німеччини внесе додатково 54,3 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

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