В енергосистемі України 30 грудня дефіциту електроенергії немає. Російським обстрілом були пошкоджені повітряні лінії та обладнання підстанцій у Київській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Про це повідомили в Міненерго.

"Енергосистема збалансована. У резерві є два блоки ТЕС та потужності ГАЕС. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", — мовиться у повідомленні.

Фахівці вказали, що в аварійний ремонт протягом доби виходили два блоки ТЕС. Один з них уже повернуто до роботи. Тривають планові ремонти, необхідні для посилення стійкості роботи обладнання.

У міністерстві поінформували:

на одній з повітряних ліній 330 кВ у Київській області після обстрілу російських окупантів було виявлено обірвані та пошкоджені проводи. Лінію вивели в аварійний ремонт.

на Дніпропетровщині через російський обстріл відключалась повітряна лінія 150 кВ, що приєднана до ТЕС та підстанція 150 кВ.

у Херсоні відключилась повітряна лінія 35 кВ. Внаслідок цього були порушення у роботі ТЕЦ. Також на у Херсонській області внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання підстанції 150 кВ.

"Через помилкові дії персоналу на підстанції 330 кВ у Дніпропетровській області відключилося обладнання. При цьому знеструмилась інша підстанція 150 кВ, до якої підключена місцева промисловість, а також відключилась СЕС. Невдовзі всіх споживачів та СЕС підключили", — розповіли енергетики.

У Донецькій області сталося знеструмлення повітряної лінії 110 кВ, що призвело до відключення трьох підстанцій 110 кВ, до яких приєднані побутові споживачі. Усіх споживачів уже заживлено, додали фахівці.

Імпорт електроенергії запланований в обсязі 13 859 МВт-год. Експорту немає.