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"Укренерго" спростувало фейк про відключення електрики на свята
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"Укренерго" спростувало фейк про відключення електрики на свята

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"Укренерго" спростувало фейк про відключення електрики на свята
Будівля компанії "Укренерго". Ілюстративне фото: Уніан

“Укренерго” спростувало фейк про те, що енергетики нібито планують обмеження споживання електроенергії в святкові дні.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“В соцмережах знову розповсюджується неправдива інформація про відключення електроенергії на свята. Офіційно заявляємо: Диспетчерський центр “Укренерго” не планує обмеження споживання в святкові дні”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили енергетики, в енергосистемі зараз профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Також традиційно в вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі.

Тому у “Укренерго” немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення.

Зазначається, що цього разу фейки розповсюджуються через телеграм-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог. В “Укренерго” єдиною метою розповсюдження брехні про обмеження споживання назвали поширення панічних настроїв серед населення.

“Не ведіться на російське ІПСО! На офіційних сторінках “Укренерго” в Facebook та Telegram щодня ми публікуємо актуальну інформацію про стан енергосистеми. Ми щоранку завчасно повідомляємо чи очікується сьогодні дефіцит і чи планує Диспетчерський центр “Укренерго” обмежувати споживання. Ви також можете відстежувати інформацію про енергопостачання на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача”, — йдеться у повідомленні.

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