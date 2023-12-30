Пів мільярда заклали в обласний та міські бюджети на підтримку переселенців з Луганщини у 2024 році, загалом витрати мають скласти понад мільярд.

Про це на пресконференції повідомив начальник обласної адміністрації Артем Лисогор.

"На майбутній рік вже затверджено програму підтримки (ВПО — ред.), загалом обсяг фінансування розрахований на 1 мільярд 136 мільйонів, з яких 475 мільйонів це кошти обласного та міських бюджетів", — розказав посадовець.

Наступного, 2024-го року, додав Лисогор, для переселенців з Луганської області планують розпочати зводити житло у співпраці із Міжнародною організацією міграції та львівською ОДА.

"Побудова будинків на 442 квартири від 442 до 556 квартир, щоб розмістити 1600 осіб. Більше половини з цих квартир в кінці побудови перейде на ВПО з Луганщини", — повідомив Лисогор.

Крім того, за його словами, наразі вводять в експлуатацію будинок для переселенців на 45 квартир в Новомосковську Дніпропетровської, три житлові комплекси на 556 квартир будуть у Кам'яно-Бузькій та Дрогобицькій громаді у Львівській області за проєктом співпраці Сєвєродонецької МВА із Міжнародною організацією з міграції (IOM Ulraine).

За даними керівника ОВА, наразі в Україні зареєстровані 192 тисячі переселенців з Луганщини.

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