Цьогоріч на допомогу ЗСУ Луганська обласна та місцеві адміністрації витратили 458 мільйонів гривень, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Як розказав на пресконференції начальник ОВА Артем Лисогор, яким буде фінансування військових у 2024 році наразі сказати неможливо, адже влада не закладає в бюджеті певну суму, а постійно допомагає військовим підрозділам, коли ті звертаються.

"Ми не закладаємо якусь суму. До нас постійно звертаються ЗСУ. Тому остаточну суму сказати неможливо. І ця сума, що вийшла зараз (на кінець року — ред.) 386 мільйонів гривень — ніде не була закладена. " Є потреба в ЗСУ — пишуть, якщо це наша смуга відповідальності, наша лінія зіткнення Луганщина чи ОСУВ "Хортиця". Бувають ситуації от треба зараз на сьогодні. І завжди включаємось. Сума буде значна. Це буде знову ж таки не менше ніж цього року, а можливо, і більше", — розказав Лисогор.

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