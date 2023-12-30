У Дніпрі пролунали звуки вибухів: ППО збила ракету

У Дніпрі під час повітряної тривоги близько 11:50 пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ракети, ймовірно Х-59, в напрямку Дніпра.
Як уточнили у повітряному командуванні "Схід", у небі над Дніпровським районом області сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59.
Згодом очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що у Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства. Виникло займання, його загасили. Побиті легкові машини та автобуси. Загиблих та поранених немає.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро