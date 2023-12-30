НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Дніпрі пролунали звуки вибухів: ППО збила ракету
ВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

У Дніпрі пролунали звуки вибухів: ППО збила ракету

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Дніпрі пролунали звуки вибухів: ППО збила ракету
Ілюстративне фото: УНІАН

У Дніпрі під час повітряної тривоги близько 11:50 пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ракети, ймовірно Х-59, в напрямку Дніпра.

Як уточнили у повітряному командуванні "Схід", у небі над Дніпровським районом області сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59.

Згодом очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що у Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства. Виникло займання, його загасили. Побиті легкові машини та автобуси. Загиблих та поранених немає.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Вибухи на Хмельниччині 31 грудня: що відомо
Вибухи на Хмельниччині 31 грудня: що відомо
РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана: фото
РФ влучила поблизу багатоповерхівки у Харкові на вулиці Гіршмана: фото
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ 30 грудня у Харкові
Харків, поранені, удари РФ
Понад 20 людей поранені внаслідок ударів РФ по Харкову 30 грудня
На початок