Російські війська не припиняють спроб вибити українські підрозділи з позиції на лівобережжі Дніпра. Сили оборони за добу відбили 10 російських штурмів.

Про це в Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Армія РФ зазнала значних втрат на лінії бойового зіткнення та відійшла на свої попередні позиції, йдеться в повідомленні.

Також в Силах оборони повідомили, що російські підрозділи ведуть активну аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони по населених пунктах Херсонщини й прибережних районах Миколаївщини.

Водночас українські військові завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, їх вогневих позиціях і тилах. За добу на лівобережжі Херсонщини ліквідували дев'ять окупантів, а також знищили реактивну систему залпового вогню "Град", дві самохідні артилерійські установки "Піон" та дві гармати, йдеться в повідомленні.

Раніше керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що в ніч з 29 на 30 грудня сили протиповітряної оборони збили над Херсонщиною два ударні безпілотники армії РФ типу "Shahed", ще один — на Миколаївщині. Дронова атака півдня тривала майже чотири години.

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