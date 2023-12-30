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Сили ППО в небі над Херсонщиною збили два російські безпілотники
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Сили ППО в небі над Херсонщиною збили два російські безпілотники

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Український військовий, ЗСУ, Сили оборони
Український військовий вистежує дрони. Фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

В ніч з 29 на 30 грудня сили протиповітряної оборони збили над Херсонщиною два ударні безпілотники армії РФ типу "Shahed", ще один — на Миколаївщині. Дронова атака півдня тривала майже чотири години.

Про це в марафоні "Єдині новини" повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Не вдалося уникнути влучань на Херсонщині, бо дуже рясно окупанти сипали цими снарядами. Але влучання прийшлися по тих населених пунктах переважно, де вже майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання в самому Херсоні — це адмінбудівля одного з підприємств і декілька автівок", — розповіла Гуменюк.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що упродовж доби армія РФ з різних видів озброєння випустила по території Херсонщини 536 снарядів, також використала для цього вісім дронів-камікадзе.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 грудня 2023 року

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії обстріляли Іванівку, Антонівку, Новотягинку та Херсон. Дев'ять разів штурмували позиції українських військ на лівобережжі, отримали відсіч та відступили.

Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одного з них госпіталізували, двоє лікуватимуться амбулаторно.

Російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав. Поцілили по місцевому жителю, який їхав на скутері. Також до лікарні звернувся житель Червоного Маяка, який днем раніше потрапив під обстріл РФ.

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