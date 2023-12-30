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У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
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У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17

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Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
Рятувальники ліквідовують пожежу після ракетного обстрілу РФ, Київ, 29 грудня 2023 р. Фото: ГУ ДСНС України у Києві/Facebook

Жертвами ракетної атаки РФ по Києву 29 грудня стали 17 людей. У суботу, 30 грудня, з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали тіла ще восьми загиблих. 1 січня в Києві оголосили днем жалоби.

Про збільшення числа жертв повідомили в Telegram Київська міська військова адміністрація та міський голова Віталій Кличко.

Надвечір 29 грудня було відомо про дев'ятьох загиблих унаслідок ракетної атаки Росії по столиці. Зранку 30 грудня почала надходити інформація про виявлення нових жертв під завалами складського приміщення в Шевченківському районі. Станом на 22:50 стало відомо про 17 загиблих у столиці. Пошукова операція триває.

Загалом через ракетний удар Росії по Києву постраждали 32 людини, 17 із них перебувають у медзакладах столиці, повідомив міський голова Кличко.

За словами Віталія Кличка, атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед цивільних мешканців. 1 січня в Києві оголошене днем жалоби.

Що відомо про повітряну атаку військ РФ на Київ та область 29 грудня

29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Попередньо було відомо про дев'ятьох загиблих і 30 постраждалих.

У Подільському районі столиці через обстріли РФ загорівся склад. О 12:05 пожежу ліквідували на площі 4000 кв. м.

У Cвятошинському районі виникло займання у 14-поверховій незаселеній новобудові. За іншою адресою загорілись 3 автомобілі.

У Шевченківському районі теж горіли складські приміщення. Також вибухова хвиля пошкодила верхній вестибюль станції метро "Лук'янівська". У районі вул. Юрія Іллєнка пошкоджена будівля бізнес-центру та нежитлові приміщення. Усі пожежі загасили рятувальники.

У Київській області внаслідок ракетної атаки 29 грудня поранено одного мирного жителя, пошкоджені 17 житлових будинків, 12 авто, школа та адмінбудівля, повідомили у Київській ОВА.

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