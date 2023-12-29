У Києві в метро "Лук'янівська" зачинений один із виходів

У Києві внаслідок вибухової хвилі вдруге з початку повномасштабної війни було пошкоджено верхній вестибюль станції метро "Лук'янівська". Постраждалих немає.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба Київського метрополітену.

Наслідки російської атаки на Київщину. Метро "Лук'янівська", 29 грудня 2023 року. Фото: Ярослав Прищепа/Суспільне

"Наразі станція відновила роботу для перевезень пасажирів. Звертаємо увагу, що вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений. Натомість працює вихід у напрямку торгового центру "Квадрат".

Наслідки російської атаки на Київщину. Метро "Лук'янівська", 29 грудня 2023 року. Фото: Ярослав Прищепа/Суспільне

Зазначається, що загалом, під час ранкової масованої ракетної атаки на станціях метрополітену перебували тисячі людей, а під час нічних тривог — більше 2500 людей.