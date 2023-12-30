Міністр оборони Рустем Умєров після масованого російського обстрілу України 29 грудня провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

Як зазначив представник відомства, Умєров та Остін обговорили масштабні повітряні атаки РФ на українські міста й останню ситуацію на землі.

"Остін підтвердив, що відданість США і нашої коаліції, яка складається з близько 50 членів Альянсу і партнерів, підтримці України в її боротьбі проти російської агресії залишатиметься непохитною", — сказав Райдер.

У Пентагоні додали, що міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден після масованого російського обстрілу 29 грудня закликав Конгрес якомога швидше схвалити фінансування допомоги для України.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.