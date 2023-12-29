Після масованого російського обстрілу 29 грудня президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав Конгрес якомога швидше схвалити фінансування допомоги для України.

Відповідну заяву очільника США оприлюднили на сайті Білого дому.

"Атака РФ — це суворе нагадування світові, що після майже двох років руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його необхідно зупинити", — зазначив Байден.

Президент нагадав про підтримку Сполучених Штатів та союзників, яка допомогла посилити протиповітряну оборону України і вберегтись від ураження багатьма ракетами й безпілотниками.

"Але, якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати надсилати зброю та життєво важливі системи ППО, які потрібні Україні для захисту свого народу. Конгрес повинен активізуватися і діяти без будь-яких подальших зволікань", — наголосив очільник США.

Байден додав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну впливає на НАТО, безпеку Європи і майбутнє трансатлантичних відносин.

"Путін не лише намагається знищити Україну, він також погрожує деяким нашим членам НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють грубо поводитися в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті в це", — підсумував президент.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.