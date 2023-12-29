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Сили оборони за добу відбили 24 атаки на чотирьох напрямках — Генштаб
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Сили оборони за добу відбили 24 атаки на чотирьох напрямках — Генштаб

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Сили оборони за добу відбили 24 атаки на чотирьох напрямках — Генштаб
Українські військові на передовій біля Кліщіївки, Донецька область, 24 вересня 2023 рік. Фото: AP/Alex Babenko

Поточної доби російські окупанти завдали 134 ракетних і 60 авіаційних ударів та здійснили 36 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 29 грудня.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, збільшив кількість авіаударів", — мовиться у повідомленні.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На фронті за добу відбулось 31 бойове зіткнення.

Яка ситуація на полі бою

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Красні Лози, Залізний Міст, Блешня Чернігівської області, Степок, Запсілля, Басівка, Попівка Сумської області, Уди, Гур'їв Козачок, Красне Перше, Амбарне Харківської області.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак росіян у районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Також армія РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів окупантів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку армії РФ у районі Андріївки Донецької області, де росіяни намагалися відновити втрачене положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 3 атаки окупантів у районах Степового, Авдіївки та ще 12 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де армія РФ безуспішно намагалася покращити тактичне положення. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Олександропіль та Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де армія РФ здійснила 5 безуспішних атак на позиції українських захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем росіян опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку армії РФ західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів росіян зазнали Іванівка, Антонівка, Новотягинка, Херсон Херсонської області, Солончаки Миколаївської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", — зазначили у Генштабі.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі армії РФ.

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