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Німецький генерал — про український контрнаступ: "З військової точки зору, ЗСУ досягли успіху"
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Німецький генерал — про український контрнаступ: "З військової точки зору, ЗСУ досягли успіху"

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Німецький генерал — про український контрнаступ: &quot;З військової точки зору, ЗСУ досягли успіху&quot;
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Керівник спеціального штабу з питань України в німецькому Міністерстві оборони Крістіан Фрейдінг заявив, що очікування максимально можливих досягнень українського контрнаступу були "безумовно, перебільшені у ретроспективі".

Про це генерал-майор повідомив у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Водночас Фрейдінг вказав, що, "з військової точки зору, ЗСУ досягли успіху".

"80% території України, як і раніше, вільні, і це після двох років боротьби з так званою військовою наддержавою. Вони повернули 50% втрачених територій. Російський Чорноморський флот де-факто витіснений із західної частини Чорного моря", — зазначив представник Міноборони Німеччини.

Генерал-майор наголосив на можливостях України щодо завдання ударів глибоко за лінією фронту, навіть з використанням "кустарного озброєння".

Фройдінг додав, що втрати РФ у людях і матеріальних засобах — величезні.

Окрім цього, в Міноборони Німеччини припускають, що Росія втратила танки та бойові машини піхоти у чотиризначному діапазоні.

12 грудня секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов визнав, що плани українського контрнаступу були "надто оптимістичними".

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