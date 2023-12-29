Керівник спеціального штабу з питань України в німецькому Міністерстві оборони Крістіан Фрейдінг заявив, що очікування максимально можливих досягнень українського контрнаступу були "безумовно, перебільшені у ретроспективі".

Про це генерал-майор повідомив у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Водночас Фрейдінг вказав, що, "з військової точки зору, ЗСУ досягли успіху".

"80% території України, як і раніше, вільні, і це після двох років боротьби з так званою військовою наддержавою. Вони повернули 50% втрачених територій. Російський Чорноморський флот де-факто витіснений із західної частини Чорного моря", — зазначив представник Міноборони Німеччини.

Генерал-майор наголосив на можливостях України щодо завдання ударів глибоко за лінією фронту, навіть з використанням "кустарного озброєння".

Фройдінг додав, що втрати РФ у людях і матеріальних засобах — величезні.

Окрім цього, в Міноборони Німеччини припускають, що Росія втратила танки та бойові машини піхоти у чотиризначному діапазоні.

12 грудня секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов визнав, що плани українського контрнаступу були "надто оптимістичними".