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Килими для ЗСУ: як волонтерка з Миколаївщини допомагає бійцям на фронті
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Килими для ЗСУ: як волонтерка з Миколаївщини допомагає бійцям на фронті

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Галина Зайцева, 78-річна волонтерка родом з Миколаївщини, плете килими для бійців ЗСУ. Так вона зберігає душевну рівновагу та допомагає військовим, які захищають Україну.

Про свою діяльність 29 грудня жінка розповіла кореспондентам Суспільного.

Галина займається плетінням килимів понад 60 років. Говорить, що раніше їх віддавала знайомим, зараз — передає захисникам.

"Роблю те маленьке, що я можу по своєму віку, плести такі килимки. Щоб вони, ну, хоч якусь несли нашим хлопчикам у бліндажах їхніх, якісь спогади з дитинства. Може їх бабуня теж таке робила, може холодно сидіть на якихось каменях, цеглі та вони килимок цей покладуть, їм буде тепліше", — говорить вона.

За словами Галини, процес виготовлення килимів нескладний, більше часу займає підготовка матеріалів.

"Набирала, приходила додому, розрізала, вирізала, там відходів дуже багато виходять, ганчірки різні. З рукавів, рубчики, кишені, ґудзиків тощо", — каже жінка.

Галина робить килим, 29 грудня 2023.
Галина робить килим, 29 грудня 2023. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв.

Протягом дня пенсіонерка може виготовити один килим. Волонтерка розповідає про сам процес.

"Починається з підготовки. Плету кружечок маленький, вибираю собі серединку, сплела і починаю плести", — розповідає Галина.

Такі килими Галина Зайцева передає військовим понад півтора року через волонтерів на Херсонський та Чернігівський напрямки.

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