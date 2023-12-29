Сумчанки здобули "бронзу" міжнародного турніру з софтболу

Вихованки КДЮСШ “Україна” ім. О. Кулика — Євгенія Дроздова і Софія Коваленко посіли третє місце на софтбольному турнірі у Литві. Змагання тривали 27-29 грудня.
“У складі кадетської збірної команди України з софтболу сумчанки посіли третє місце на міжнародному турнірі “Vilnius Cup”. Турнір відбувся у місті Вільнюс. Цього року дівчати також стали чемпіонками України з софтболу у складі команди міста Київ”, - розповіла Суспільному заступниця директора з навчально-тренувальної роботи КДЮСШ "Україна" Людмила Чайко.
Тренують спортсменок Юрій Пєшков і Вадим Гнутов.
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