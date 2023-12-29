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Сумчанки здобули "бронзу" міжнародного турніру з софтболу
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Сумчанки здобули "бронзу" міжнародного турніру з софтболу

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Вільнюс, сумчанки здобули "бронзу" міжнародного турніру з софтболу
Євгенія Дроздова і Софія Коваленко. Фото: Людмила Чайко

Вихованки КДЮСШ “Україна” ім. О. Кулика — Євгенія Дроздова і Софія Коваленко посіли третє місце на софтбольному турнірі у Литві. Змагання тривали 27-29 грудня.

“У складі кадетської збірної команди України з софтболу сумчанки посіли третє місце на міжнародному турнірі “Vilnius Cup”. Турнір відбувся у місті Вільнюс. Цього року дівчати також стали чемпіонками України з софтболу у складі команди міста Київ”, - розповіла Суспільному заступниця директора з навчально-тренувальної роботи КДЮСШ "Україна" Людмила Чайко.

Тренують спортсменок Юрій Пєшков і Вадим Гнутов.

Що відомо про російську атаку по Конотопу 29 грудня

  • За інформацією міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, удар по Конотопу був з ракети Х-22. За інформацією посадовця, у місті було 5 влучань. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок одного з мікрорайонів міста. Чотири людини отримали поранення.
  • Також у місті кілька пошкоджених котелень. Як зазначив міський голова, збою в роботі теплопостачання немає. Усі пошкодження відбулися внаслідок вибухових хвиль.
  • Місцеві показали наслідки російської атаки Суспільному.

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