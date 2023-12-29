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Внаслідок російської атаки по Конотопу на Сумщині поранені чотири людини: що відомо про їхній стан
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Внаслідок російської атаки по Конотопу на Сумщині поранені чотири людини: що відомо про їхній стан

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Сумська область, удар армії РФ по Конотопу
Наслідки російської атаки по Конотопу, Сумська область, 29 грудня, 2023 р. Фото: Суспільне Суми

29 грудня внаслідок російської атаки по Конотопу на Сумщині поранено чотирьох чоловіків. Троє мешканців перебувають на амбулаторному лікуванні, один чоловік госпіталізований.

Про це Суспільному повідомили у Конотопській центральній районній лікарні.

"Трьом потерпілим обробили поранення, їх відправили на амбулаторне лікування. Четвертий чоловік госпіталізований у хірургічне відділення. У нього більш глибокі порізи, рвані рани. Їхнім життям нічого не загрожує", - зазначили у Конотопській ЦРЛ.

Що відомо про російську атаку по Конотопу 29 грудня

  • За інформацією міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, удар по Конотопу був з ракети Х-22. За інформацією посадовця, у місті було 5 влучань. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок одного з мікрорайонів міста.
  • Також у місті кілька пошкоджених котелень. Як зазначив міський голова, збою в роботі теплопостачання немає. Усі пошкодження відбулися внаслідок вибухових хвиль.

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