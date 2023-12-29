Війська РФ вдарили по Конотопу на Сумщині. Є травмовані

29 грудня вранці армія РФ вдарила по Конотопу на Сумщині. Унаслідок атаки військових РФ отримали поранення 65-річний та 39-річний цивільні чоловіки. У прокуратурі розпочато слідство. Попередньо, це був ракетний удар.

За інформацією міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, удар по Конотопу був з ракети Х-22.

Фото: Суспільне Суми

Загалом, за інформацією посадовця, у місті було 5 влучань. Двоє працівників місцевого СТО отримали травми, ще одна людина звернулася до лікарні самостійно.

Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок одного з мікрорайонів міста.

Фото: Суспільне Суми/Євген Абрасімов

Станом на 6:40 ранку, у місті пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загоряння автомобіля. На місці працюють всі служби. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації.

За даними ДСНС, загоряння загасили.

Автівка вигоріла вщент, додали в прокуратурі Сумщини.

Фото: Сумська обласна прокуратура

За інформацією слідчих, проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Як повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, навчальні заклади в місті сьогодні не працюватимуть. Чергові групи в дитсадках також. Укриття в навчальних закладах працюють цілодобово. Упродовж дня комунальники будуть проводити ремонтні роботи, зазначив Артем Семеніхін у фейсбук.

Сьогодні у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено два російських БпЛА типу “Шахед”, додали в ОВА.

Доповнюється...

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