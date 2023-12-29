На Одещині оголосили жалобу за загиблими через ракетну атаку РФ

30 грудня на Одещині оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки по місту.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур", — зазначив голова ОВА.

Станом на 17:00 відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки по Одесі 29 грудня. Троє людей загинули в багатоповерхівці, в яку влучила ракета, тіло ще однієї жінко дістали з-під завалів триповерхового житлового будинку.

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.

Через атаку загинуло чотири людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 26 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.

У Хаджибейському районі міста відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку.

Внаслідок нічної та ранкової атак РФ 29 грудня в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, близько 70 квартир зазнали руйнувань.

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