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"Думала, що мені кінець, і що квартира складеться, як картковий будинок". Очевидці розповіли про удари РФ по Херсону
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"Думала, що мені кінець, і що квартира складеться, як картковий будинок". Очевидці розповіли про удари РФ по Херсону

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Зранку 29 грудня військові РФ обстріляли Берислав, по обіді завдали чергових ударів по Херсону. Під вогнем обласний центр перебував також напередодні — пошкоджені житлові будинки та будівлі, є поранені.

О 12:30 російські військові обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Як повідомив начальник МВА Роман Мрочко, поранені троє людей.

За інформацією обласної військової адміністрації, зранку російські військові обстріляли й Берислав. З безпілотного літального апарату скинули вибухівку на 70-річного місцевого жителя, який їхав на скутері. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги.

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Вибиті двері в одному з будинків Херсона після атаки РФ, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Херсонка Любов говорить, 28 грудня о 20:30 російський снаряд влучив в один з житлових будинків. Місцева жителька Ольга була очевидицею російського обстрілу.

"День тому на сьомому поверсі я думала, що моя квартира, як картковий дім складеться. Оце так потужно трусонуло. Я думала, що все, мені кінець. Зі столу все полетіло, це був жах", — каже жінка.

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Зруйноване після російського обстрілу підвіконня в херсонському будинку, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Під час вчорашнього вечірнього обстрілу був пошкоджений будинок Олега.

"Снаряд поцілив у дерево, все по даху полетіло, вікна повибивало. А на кухні в мене стеля впала", — говорить він.

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Пошкоджені російськими снарядами дерева у Херсоні, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Під обстрілом була і багатоповерхівка, в якій мешкає Світлана.

"Попала російська бомба на поверх горища і постраждала четверта частина перекриття. Дізналися про все ми з чату, бо підтримуємо один одного. Хто приїжджає, хто дивиться, які наслідки. Але в будь-якому випадку ситуація погана, і тому як далі бути — попереду зима і те що зараз, відбувається, жахливо", — розповіла жінка.

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Зруйнований внаслідок атаки РФ будинок, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 19 разів обстріляли територіальну громаду. Під обстрілом були Херсон, Придніпровське, Антонівка, Садове, Комишани, Молодіжне та Зимівник. Били російські військові та по населених пунктах трьох територіальних громад Бериславського району.

За словами речниці Головного управління ДСНС України в херсонській області Оксани Ульянової, внаслідок обстрілів загорілися балкони в багатоповерхівці. Пожежу ліквідували, на місці події працювали 11 рятувальників та три одиниці техніки.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 грудня 2023 року

Вдень 29 грудня російські військові атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранення отримали троє місцевих жителів.

Зранку 29 грудня російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області, поранений місцевий житель.

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