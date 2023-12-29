Російські війська атакували Херсон: є поранені

Російські війська вдень 29 грудня 2023 року атакували Корабельний район Херсона. Є поранені.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його даними, внаслідок обстрілу РФ після 12:30, поранення отримав 51-річний чоловік. Його ушпиталили та дообстежують, йдеться у повідомленні.

Пізніше Роман Мрочко уточнив про ще одного пораненого внаслідок обстрілу РФ Херсона. У 72- річного чоловіка вибухова травма і осколкове поранення правої гомілки.

Як повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура, після артилерійського обстрілу РФ Херсона із пораненнями та контузією до лікарні доставили депутата районної ради.

Крім того, правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом поранення ще чотирьох людей: двоє з них отримали травми в Херсоні, ще двоє – на території Херсонської та Бериславської громад.

Всім пораненим надали медичну допомогу.

Зранку 29 грудня 2023 року російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області, поранений місцевий житель.

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