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Їхав на скутері: внаслідок атаки безпілотника по Бериславу на Херсонщині поранений чоловік
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Їхав на скутері: внаслідок атаки безпілотника по Бериславу на Херсонщині поранений чоловік

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Херсон обстріли
Зруйнований обстрілами РФ магазин на зупинці, Херсон, 28 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Зранку 29 грудня 2023 року російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області, поранений місцевий житель.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

За її даними, 70-річний чоловік їхав на скутері, коли війська РФ с кинули на нього вибухівку з безпілотника. Він отримав вибухову травму та поранення ноги. 

Також до лікарні звернувся 63-річний чоловік, який 28 грудня потрапив під обстріл у селі Червоний Маяк. У нього діагностували вибухову травму, струс мозку та поранення голови. 

Усім пораненим надають медичну допомогу, йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонщини 28 грудня 2023 року

Протягом доби російські війська з артилерії обстріляли Золоту Балку, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Херсон, Софіївку та Станіслав. Також намагалися вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Вони 13 разів штурмували позиції український військових, отримали відсіч і відступили.

Військові РФ обстріляли Херсон. На місцях влучання сталися пожежі. Відомо про двох постраждалих. Одна з них — 92-річна жінка, у неї отруєння димом.

Російські війська атакували Новотягинку на Херсонщині. Поранений 38-річний чоловік. У нього діагностували контузію та вибухову травму.

Армія РФ понад 10 разів вдарила по Золотій Балці на Херсонщині. Пошкоджене поштове відділення. Поранений 60-річний чоловік.

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