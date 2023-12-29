У Миколаєві діє програма "Безпечне місто", в її рамках якої на півмільйонне населення встановили 230 камер відеоспостереження. Місто має один із найнижчих показників в Україні за цією характеристикою.

Про це 29 грудня розповів начальник головного управління нацполіції у Миколаївській області Сергій Махно під час брифінгу.

За його словами, така ситуація не дозволяє ефективно контролювати безпекове середовище на території міста, шукати зниклих дітей, встановлювати причини ДТП, попереджувати та розкривати вуличну злочинність та інші питання.

“Це важливе питання, у тому числі із військовою агресією РФ”, — сказав він.

Сергій Махно повідомив, що на 2024 рік органи місцевого самоврядування планують встановити ще додатково приблизно 350 камер різного виду, які матимуть функції розпізнавання обличчя та номерних знаків транспортних засобів. За його словами, це покращить рівень безпеки міста та допоможе поліції виконувати свої обов’язки.

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