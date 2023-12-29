24 людини поранені: медики розповіли про стан пацієнтів після ракетної атаки

У Львові внаслідок ракетної атаки Росії 24 людини отримали поранення, повідомили у пресслужбі надзвичайників Львівщини. Одна людина загинула. Медики розповіли про стан пацієнтів, які отримали травми.

За словами завідувача відділення невідкладної медичної допомоги львівської лікарні Назара Стельмаха, до їхньої лікарні госпіталізували 13 пацієнтів.

"Впродовж двох останніх годин до нас прибуло 13 пацієнтів. Здебільшого у них осколкові поранення та забій м'яких тканин. Найважча пацієнтка — їй 69 років. Їй надали невідкладну медичну допомогу. У пацієнтки діагностували відкритий перелом лівої променевої кістки та в ургентному порядку її подали в операційну", — розповів Назар Стельмах.

Станом на 13:00 стало відомо про 24 травмованих у Львові.

"Один чоловік 1979 року народження загинув. Працівниками ДСНС із пошкодженого будинку врятовано 5 людей. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки та автомобілі", — мовиться у повідомленні.

Ліквідували наслідки ракетної атаки 60 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки.

На місці ракетного удару у Львові працює виїзний адміністратор ЦНАПу. Виїзний ЦНАП працює у ліцеї "Сихівський" сьогодні до 18:00, у суботу з 10:00 до 17:00, в неділю з 10:00 до 15:00.

"На місці працюють місцеві комунальні служби, соціальні служби, волонтери, допомагають з інформуванням та підтримкою", — повідомила директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Валентина Бартошик.

Станом на 15:00 відомо про 30 поранених внаслідок ракетного удару.

Що відомо про атаку безпілотниками та ракетами Львова і області 29 грудня

Вночі, 29 грудня, Росія атакувала Україну та Львів зокрема "шахедами" та ракетами.

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала 2,5 години, у Львівській областів був зафіксований рух ударних БпЛА, працювала ППО.

Внаслідок атаки відбулося загоряння на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежу було ліквідовано, травмованих чи загиблих немає.

Згодом у ПвК "Захід" повідомили, що Львівщину атакували 14 "шахедів", з них вісім — знищили воїни. Начальник ОВА Козицький повідомив, що є влучання в одне із підприємств у Львові.

Через 1,5 години пролунала друга повітряна тривога, яка тривала 2,5 години. Росія атакувала Львів ракетами. У ДСНС Львівщини повідомили, що станом на 13:00, внаслідок вибухової хвилі травмовано 30 людей. Один чоловік 1979 року народження – загинув.

Щодо руйнувань у місті, то відомо, що були пошкоджені 18 будинків та чотири навчальні заклади. Найбільше руйнувань зазнав ліцей "Оріяна". Там немає жодного вцілілого вікна, також вибиті двері та зруйновані стіни.

Як повідомили у Львівській міській раді, на компенсацію для мешканців будинків, які зазнали руйнувань від ракетного обстрілу, місто виділить 35 мільйонів гривень. Таку суму виділили із резервного фонду міського бюджету.

Зараз на місці влучань проводять комісію з надзвичайних ситуацій для оцінки усіх пошкоджень. У приміщенні ліцею "Сихівський" розмістили тимчасовий пункт ЦНАПу для надання допомоги мешканцям міста.