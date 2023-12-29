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"Ні стелі, ні вікон – нічого немає": в Одесі ракета влучила у приватний сектор, замість будинку — 5-метрова вирва
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"Ні стелі, ні вікон – нічого немає": в Одесі ракета влучила у приватний сектор, замість будинку — 5-метрова вирва

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Вранці 29 грудня одна з ракет, яку російська армія випустила по Одесі, влучила у приватний будинок. Замість нього тепер — вирва глибиною пʼять метрів. Вибуховою хвилею пошкодило сусідні будинки. Як місцеві пережили обстріл — у матеріалі Суспільного.

Ракета знищила будинок Тетяни. На його місці тепер глибока вирва. У момент атаки жінка була на роботі. Що сталося з її майном дізналась, коли їй зателефонували:

"Прийшла, а тут вже люди приїхали, зібрались. Тут вже нічого немає, все майно розкидано по сусідських дворах, машинка і той холодильник і все на світі валяється. А з будинку нічого не залишилось – ріжки та ніжки, одні руїни. Бо якраз був епіцентр в саму хату. 70 років, куди йти? З чого починати?".

"Все розбито, все потрощено": в Одесі під час обстрілу зруйнувало житлові будинки, загинули люди
Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Зруйнований приватний будинок. Фото: Суспільне Одеса

За словами Юрія, у його будинку впали стіни та дах. На мати чоловіка впали уламки та посікли обличчя.

"Це було кілька хвилин по восьмій і вибух. Кажу дружині "Лягай". І так вже вийшли на подвір’я, у хаті все попадало. Ось мамина хата: все розбито, все потрощено. На маму впали уламки, посікло обличчя, щось на голову впало. "Швидка" згодом приїхала і вже подивись, обробили рани", — пригадує власник зруйнованого будинку Юрій.

"Все розбито, все потрощено": в Одесі під час обстрілу зруйнувало житлові будинки, загинули люди
Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Зруйнований приватний будинок. Фото: Суспільне Одеса

"Все розбито, все потрощено": в Одесі під час обстрілу зруйнувало житлові будинки, загинули люди
Наслідки атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Зруйнований приватний будинок. Фото: Суспільне Одеса

ракетна атака Одеси 29 грудня
Пошкоджений автомобіль внаслідок ракетної атаки по Одесі 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Будинок Ольги теж зазнав руйнувань через атаку. Під час обстрілу жінка готувала, а її діти спали.

"Щось грохнуло і побігли до дітей дивитись, чи живі вони, чи ні. Слава Богу, всі живі. Ні стелі, ні вікон – нічого немає. Банки полетіли. Почувся вибух, вазон з квіткою опинився в коридорі. І потім все в пилюці", — розповіла Ольга, власниця пошкодженого будинку.

ракета прилетіла в будинок в Одесі 29 грудня
Внаслідок ракетної атаки у будинку Ольги вибило вікна, посипалась стеля. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

РФ ударила ракетами по Одесі, наслідки атаки
Наслідки ракетної атаки по Одесі. Вибуховою хвилею пошкодило приватний будинок. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Ще одна власниця пошкодженого будинку Наталія теж готувала, коли почули сильний свист. Під час атаки вони з чоловіком забігли у передпокій, щоб сховатись:

"Воно все влетіло в будинок. У нас все розбито тут. Вікна та дах повністю розбиті. Ми, слава Богу, живі залишились. Ми мирні люди, одесити, ми ніколи не могли подумати, що таке може відбутися з нами".

Ракета зруйнувала будинок в Одесі 29 грудня
Приватний будинок в Одесі після російської атаки 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Ракетна атака Одеси 29 грудня
У будинку одеситів вибуховою хвилею вибило скло, пошкодило стелю.29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок російської атаки вранці 29 грудня в Одесі відомо про чотирьох загиблих, ще 26 людей отримали поранення. Три ракети влучили в житлові будинки, з яких один — багатоповерхівка. Пошкоджень, за даними ОВА, зазнали також школа, церква, крамниці, автомобілі.

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

  • Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.
  • Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.
  • Через атаку загинуло чотири людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 26 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.
  • У Хаджибейському районі міста відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку.
  • Внаслідок нічної та ранкової атак РФ 29 грудня в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, близько 70 квартир зазнали руйнувань.

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