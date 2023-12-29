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БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого конвертатора, що допомагали не платити податки
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БЕБ повідомляє про викриття компаній відомого конвертатора, що допомагали не платити податки

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БЕБ повідомляє про викриття компаній конвертатора, що допомагали не платити податки
Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанії відомого конвертатора, що надавали послуги з ухилення від податків. Фото: з сайту БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки викрили компанії відомого конвертатора, що надавали послуги з ухилення від податків.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

“Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами, становить 767 млн гривень, відзначили у Бюро. При цьому, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ групи компаній за 2020-2023 роки становить 21 млрд гривень.

Наразі детективи встановлюють остаточну суму збитків, завданих бюджету.

“За попередньою інформацією, “король обналу” координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи за кордоном”, — йдеться у повідомленні.

Директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

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