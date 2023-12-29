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Найбільше пошкоджений корпус початкової школи — директорка ліцею "Оріяна" у Львові
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Найбільше пошкоджений корпус початкової школи — директорка ліцею "Оріяна" у Львові

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Найбільше пошкоджений корпус початкової школи — директорка ліцею &quot;Оріяна&quot; у Львові
Ліцей "Оріяна" у Львові, пошкоджений внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня. Фото: Тарас Фомін/Суспільне Львів

Сьогодні, 29 грудня, внаслідок ракетної атаки Львова, були пошкоджені 18 будинків та чотири навчальні заклади. Зокрема, пошкоджений ліцей "Оріяна".

Як розповіла Суспільному директорка ліцею "Оріяна" Ірина Коропецька, у їхньому навчальному закладі найбільше пошкоджений корпус початкової школи.

"Цей корпус найбільше пошкоджений. Бачимо у деяких місцях проблеми з перекриттям. Тут, наскільки ми бачимо, немає жодного вцілілого вікна чи дверей, вибило вибуховою хвилею абсолютно все", — каже Ірина Коропецька.

Комісія, яку створили при Львівській міській раді, має встановити збитки та вирішити, чи корпус підлягає відновленню, чи, можливо, якісь стіни треба буде перемуровувати.

"Зараз у нас канікули. Але минулого тижня тут діти ще вчилися. Наша школа розташована у спальному районі. Тут навчаються дітки з сусідніх будинків, які теж зазнали руйнування. Це – біда для громади", — каже Ірина Коропецька.

Що відомо про атаку Львова та області 29 грудня

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Україну ракетами. У Львові було чутно низку вибухів. Одна людина загинула, 30 людей поранені.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Через ракетний обстріл пошкоджені 18 будинків та 4 навчальні заклади. За словами міського голови Львова Андрія Садового, мешканцям, чиї будинки пошкоджені внаслідок ракетного удару виплатять 12 тис грн компенсації за вікно та 8 тис грн компенсації за двері. Для цього місто виділить близько 35 млн грн.

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