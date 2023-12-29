З-під завалів у Харкові врятували чоловіка після ракетної атаки РФ

У Харкові рятувальники врятували чоловіка під час розбору завалів у будівлі, яку пошкодив російський удар вранці 29 грудня. Його витягли з-під уламків бетонних конструкцій.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

Рятувальники передають медикам врятованого з-під завалів чоловіка, Харків, 29 грудня 2023 року. Фото: ДСНС Харківщини/Telegram

За її даними, обстріли спричинили в місті дві пожежі та пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури.

Рятувальники гасять пожежу після ударів РФ, Харків, 29 грудня 2023 року. Фото: ДСНС Харківщини/Telegram

"Під час гасіння однієї з пожеж евакуювали 30 людей, у тому числі двох дітей. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється", — сказано в повідомленні.

Рятувальники розбирають завали будівлі, пошкодженої ударом РФ, Харків, 29 грудня 2023 року. Фото: ДСНС Харківщини/Telegram

Чоловік, якого врятували з-під завалів, перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості, повідомив Суспільне Харків в.о. гендиректора лікарні Костянтин Лобойко.

"З-під завалів дістали чоловіка, ми очікували значні пошкодження, але ушкодження незначні — є струс мозку і пошкодження м'яких тканин голови. Кінцівки та грудна клітина цілі", — повідомив Лобойко.

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи.

Внаслідок атаки загинули троє людей, 13 — зазнали поранень, повідомили у пресслужбі облпрокуратури. За даними керівника ОВА Синєгубова, загиблі — працівники одного з цивільних підприємств.

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