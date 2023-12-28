29 грудня — 674 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У повітряний простір Польщі залетіла російська ракета. Вона перебувала на території країни менше трьох хвилин і покинула її.
- У ніч на 29 грудня російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами: загалом по Києву, Дніпру, Харкову, Сумщині, Львову та Одесі запустили 158 повітряних цілей.
- Шмигаль скликає екстрену зустріч з міжнародними донорами через «високу невизначеність» щодо бюджету України на 2024 рік, передає Bloomberg.
- Керівник ОП Єрмак повідомив, що триває робота над організацією зустрічі Зеленського з прем'єром Угорщини Орбаном "у найближчому майбутньому".
- Офіс Генпрокурора встановив ймовірних підозрюваних у розстрілі українських військових поблизу Роботиного на Запоріжжі — ними можуть бути бійці 76-ї десантної дивізії РФ.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн подій 674 дні війни. Нову хроніку 30 грудня — читайте тут.
Російські БпЛА рухаються у напрямку Черкаської області, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Вінницька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Луганська області — повітряна тривога.
Канада продовжить підтримувати Україну — міністр оборони
Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер.
“Уночі Росія завдала масованого удару дронами й ракетами по українських містах, в тому числі Києву. Ми рішуче засуджуємо ці удари, які знову демонструють жорстокість путінського вторгнення. Канада продовжить підтримувати Україну”, — написав Блер у соцмережі Х.
Залужний прокоментував заяви ексрадниці Мартинюк: сказане є виключно власною думкою
Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.
"Задля запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу зазначити: Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача Збройних сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", – заявив Залужний.
Залужний також додав, що від 28 грудня поточного року помічників-консультантів на громадських засадах у нього немає.
28 грудня засновниця фонду "Захист Майбутнього" Алла Мартинюк зробила заяву щодо мобілізації. За її словами, матерям не треба панікувати, якщо їхній син загине на війні, адже "ми всі помремо і краще померти гідно, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе зіб'є машина". Виступала Мартинюк як "помічниця-консультант головнокомандувача ЗСУ".
Армія РФ обстріляла Красногорівку, Авдіївку та Торецьк на Донеччині — поранені п'ятеро людей
29 грудня російські військові обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерії Красногорівку, Авдіївку та Торецьк у Донецькій області. Внаслідок цього пораненні п'ятеро людей.
Про це повідомила прокуратура Донецької області.
"У Красногорівці поранені 41-річний чоловік та 83-річна жінка у приватному секторі. Ще один — 79-річний чоловік отримав травми у своєму будинку. В Авдіївці внаслідок обстрілу поранений 50-річний чоловік. Його у важкому стані доставили до лікарні. В Торецьку на одному з подвір’їв отримала осколкові поранення та перелам ноги 60-річна жінка. Її ушпиталили", — йдеться у повідомленні прокуратури Донеччини.
Бізнесмен Євген Черняк отримав підозру в пособництві РФ
Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в пособництві РФ бізнесмену Євгенію Черняку та шістьом топменеджерам його компаній. За даними слідства, його компанії продовжували везти бізнес із Росією.
Зазначається, що протягом 2022 року у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані Євгену Черняку підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.
"Задокументовано, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію", — йдеться у повідомленні пресслужби.
Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу Черняка, що знаходяться в Україні виявлені документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь Росії.
Євгенію Черняку та ще шести топменеджерам його компаній оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з можливою конфіскацією майна.
Внаслідок знищення ВДК "Новочеркаськ" загинули 74 моряки РФ — "КіберСпротив"
Внаслідок ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" в порту окупованої Феодосії загинули 74 російські окупанти, ще 27 — дістали поранення.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, посилаючись на активістів “КіберСпротиву”.
Зазначається, що за розпорядженням головкома ВМФ РФ в місті планують оголосити дводенну жалобу.
“Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроєкту “НАШІ” на каналі “Росія 1” (Ксенія Гончарова (Шачіна). У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.
В місті на Волині встановили ялинку з артилерійських снарядів
У центрі Рожища на Волині волонтери встановили металеву ялинку. Конструкцію зробили з гільз від 122-х міліметрових артилерійських снарядів і тубусів від протитанкових гранатометів.
Як розповів Суспільному Владислав Демянчук, привіз ці гільзи з передової і вирішив зробити з них те, що приверне увагу жителів міста до війни та потреб бійців на фронті.
"Вирішили собі якось скомбінувати, щоб його якось гарно зварити, поставити. Не діло в тому, щоб гарно, а в тому, щоб донести людям. Щоб вона була не така, як тут стоїть зараз, а така, як ялинка сьогодення", — сказав Владислав Демянчук.
Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН скликає Радбез через обстріли РФ
"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", — заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.
Столтенберг обговорив з Дудою ракетний інцидент у Польщі
"Говорив із президентом Анджеєм Дудою про ракетний інцидент у Польщі. Організація (НАТО-ред.) солідарна з нашим дорогоцінним союзником, стежить за ситуацією, і ми залишатимемося на зв’язку, коли факти будуть встановлені. НАТО залишається пильним", — написав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Байден: Путін не просто намагався знищити Україну, він також погрожував нашим союзникам по НАТО
Про це заявив президент США Джо Байден.
"Вночі Росія здійснила найбільшу повітряну атаку на Україну з початку цієї війни. У цьому масованому обстрілі використовувалися безпілотники та ракети, в тому числі ракети з гіперзвуковою здатністю, для ударів по містах та цивільній інфраструктурі по всій Україні. Повідомляється, що внаслідок ударів загинули невинні люди та поранено десятки людей. Перед обличчям цієї жорстокої атаки Україна розгорнула системи протиповітряної оборони, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери поставили в Україну протягом минулого року, щоб успішно перехопити та знищити багато ракет і безпілотників", — зазначив Байден.
Він закликав Конгрес активізуватися у питаннях допомоги Україні та діяти без подальших зволікань.
"Ставки цієї боротьби виходять далеко за межі України. Вони впливають на весь Альянс НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин. Путін не просто намагався знищити Україну; він також погрожував деяким нашим союзникам по НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяється грубо діяти в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть втягнуті безпосередньо. І наслідки лунають у всьому світі. Тому Сполучені Штати згуртували коаліцію з понад 50 країн для підтримки оборони України. Ми не можемо підвести наших союзників і партнерів", — додав американський президент.
Війська РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини: поранені троє чоловіків
Протягом дня, 29 грудня, російські військові п'ять разів били по Нікопольському району Дніпропетровщини з артилерії. Також скеровували дрони-камікадзе.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, влучання є у Нікополі. Мирівській та Марганецькій громадах.
У Нікополі поранені троє чоловіків. Одному – 49 років, він госпіталізований. Двом – по 29. Їхній стан задовільний, вони лікуватимуться вдома.
Збитків зазнали два фермерських господарства: обстрілами пошкодило складські приміщення і машини. Зачепило також комунальне й промислове підприємства.
Польська поліція не виявила слідів падіння ракети
Польська поліція під час пошуків поблизу Вожучина Томашівського повіту не виявила жодного повітряного об’єкта, який, за повідомленнями деяких ЗМІ, нібито мав упасти у цьому районі, і завершила пошукові роботи.
“Ми не підтверджуємо інформаційних повідомлень про нібито падіння ракети в районі населеного пункту Вожучин. Тож ми завершуємо свою роботу з пошуку об’єкта”, — сказала речниця поліції в Томашові-Любельському Малгожата Павловська, передає "Укрінформ".
За інформацією начальника Генштабу і командувача Оперативного командування ЗС РП, російська ракета у п’ятницю вранці порушила повітряний простір Польщі, однак усе вказує на те, що вона не впала, а залишила межі країни у напрямку України. Вона пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.
Німецький генерал — про український контрнаступ: "З військової точки зору, ЗСУ досягли успіху"
Керівник спеціального штабу з питань України в німецькому Міністерстві оборони Крістіан Фрейдінг заявив, що очікування максимально можливих досягнень українського контрнаступу були "безумовно, перебільшені у ретроспективі".
Про це генерал-майор повідомив у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.
Фрейдінг вказав, що, "з військової точки зору, ЗСУ досягли успіху".
"80% території України, як і раніше, вільні, і це після двох років боротьби з так званою військовою наддержавою. Вони повернули 50% втрачених територій. Російський Чорноморський флот де-факто витіснений із західної частини Чорного моря", — зазначив представник Міноборони Німеччини.
Британія передає сотні ракет ППО
"Остання хвиля вбивчих ударів Путіна — це відчайдушна і марна спроба відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників і напередодні приниження через початок третього року його "триденної війни". Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети", — заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
Кулеба та Боррель домовилися активізувати зусилля заради посилення української ППО
Як повідомляє Міністерство закордонних справ, голова МЗС у бомбосховищі провів розмову з високим представником ЄС, який висловив солідарність і підтримку ЄС Україні після атаки Росії.
Дмитро Кулеба подякував Жозепу Боррелю за політичну та особисту підтримку у 2023 році та окреслив два головні оборонні пріоритети на наступний рік — прискорення постачання артилерійських боєприпасів і усунення всіх перешкод для нарощування потужності європейської оборонної промисловості.
"Глава європейської дипломатії запевнив, що ЄС вживає заходів задля прискорення доставки обіцяної кількості артилерійських снарядів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості", — йдеться у повідомленні.
Зеленський відвідав Авдіївку
"Авдіївка. Відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Одна з найскладніших ділянок фронту. Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку", — повідомив президент Володимир Зеленський.
Рятувальники дістали з-під завалів у Києві ще 2 тіла
У КМВА повідомили, що число жертв внаслідок ракетного удару по столиці зросло. Рятувальники дістали з-під завалів ще 2 тіла. Станом на 17:50 в Києві внаслідок атаки загинуло вісім людей.
Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до восьми людей — Малашко
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ зросла до восьми людей, повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.
Кількість поранених зросла до 30 людей через ракетний удар у Львові
Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Львів та область 15 ракетами. Внаслідок ракетного удару у Львові кількість поранених зросла до 30 людей. Серед них — двоє дітей.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Оновлена інформація щодо кількості потерпілих у Львові внаслідок ворожої ракетної атаки: постраждали 30 осіб, зокрема двоє дітей", — написав Козицький.
Станом на 15:00 до медзакладів Львова за допомогою звернулися 19 мешканців будинків, які були атаковані. З них трьох людей госпіталізували.
"Двох людей доставили каретою швидкої, решта звернулися до медиків самостійно. Усім постраждалим надали медичну допомогу. Станом на зараз 3 особи госпіталізовано. Вони перебувають у стані середньої важкості у відділеннях травматології, кардіотерапії та офтальмології. Після надання допомоги 13-х львів’ян медики скерували на амбулаторне лікування, ще трьох людей зараз обстежують", — розповіла керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко.
Байдак: публічні люди мають “монетизувати” увагу своєї аудиторії на підтримку Сил оборони
Стендап-комік Василь Байдак вважає, що в умовах війни медійні персони, які мають аудиторію, повинні знайти баланс між заробітком і допомогою Силам оборони, активніше організовувати чи поширювати збори. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.
Байдак навів приклад українського стендапу, де багато коміків збирають кошти на потреби Сил оборони, а також об’єднуються для реалізації різних благодійних проєктів.
“Хтось мені буде говорити, що, мовляв, у нього не такий “вайб”. Як це? Я, наприклад, знайшов баланс. Українські стендап-коміки, комікеси знайшли баланс між комедією, реаліями, зборами – і все органічно, все чудово. Збираються кошти, приходять люди, сміються – все. І я впевнений, що в будь-якій професії можна знайти такий баланс, чітке позиціонування і як правильно подати той чи інший збір”, – зазначив Байдак.
На думку стендап-коміка, недостатньо підтримувати Сили оборони непублічно, оскільки аудиторія тієї чи іншої медійної особи схильна брати з неї приклад. "Ми зараз точно не в тому стані, де ми маємо такі: ось я тихенько допомагаю і все. Ні, треба показувати і мотивувати", – додає Василь Байдак.
“Нехай ти рекламуєш троянди, ніжки для крісел, гумові підстилки під стільчики, щоб не царапати лінолеум. Але ти маєш позиціонувати це таким чином: це – моя робота. А моя реальність – це життя в Україні. І реальність зараз важка. І тому нам треба всім консолідуватися”, – каже артист.
Такий самий підхід, вважає Байдак, має застосовуватися в цілому до розважальних заходів в Україні в умовах війни – відсоток від продажу квитків на підтримку сил оборони, а також чітка і зрозуміла громадянська позиція.
Василь Байдак розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зібрав на потреби Сил оборони близько 30 мільйонів гривень.
Генерал Бундесверу: Німеччина недооцінила можливості Росії з виробництва зброї для війни проти України
Керівник спеціального штабу з питань України в німецькому Міноборони Крістіан Фрейдінг заявив, що ФРН недооцінила можливості Росії з виробництва зброї для війни.
Про це генерал-майор повідомив у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.
Фрейдінг розповів, що під час аналізу розвитку бойових дій на території української держави деякі можливості РФ не були враховані.
"В Бундесвері не припускали, що у Росії досягнуть успіху в тому, що ми зараз чітко спостерігаємо: вони нарощують свій військово-промисловий комплекс, розширюють його, збільшують виробничі потужності, попри найжорстокіший режим санкцій", — зазначив керівник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини.
Генерал-майор припустив, що ФРН "не бачила або не хотіла бачити" можливості Росії щодо пошуку шляхів отримання військових постачань від КНДР, Китаю та інших.
На Одещині оголосили жалобу за загиблими через ракетну атаку РФ
30 грудня на Одещині оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки по місту.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур", — зазначив голова ОВА.
Станом на 17:00 відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки по Одесі 29 грудня. Троє людей загинули в багатоповерхівці, в яку влучила ракета, тіло ще однієї жінко дістали з-під завалів триповерхового житлового будинку.
Ракетний удар по Черкащині: серед потерпілих у Смілі — дитина
Внаслідок обстрілу Черкащини вдень 29 грудня є влучання у приватний сектор у Смілі. Серед травмованих — дитина. Станом на 16:50 відомо про вісьмох поранених, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
Російська ракета близько 15 години влучила у приватний сектор у Смілі.
"У Смілі є влучання ракети в житловий сектор. За попередньою інформацією, пошкоджено 51 будинок. Наразі відомо про вісьмох потерпілих. Один у важкому стані".
Для постраждалих від ракетного удару у місцевій школі розгорнули штаб із оперативного реагування, додав посадовець:
"Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готуємо місця для тимчасового проживання".
За даними міського голови Києва Кличка, в столиці семеро людей загинули.
Ракетна атака РФ на Київ: містян закликали розповісти про побачене на платформі "Свідок"
Платформа Svidok.org збирає свідчення людей про ракетну атаку РФ на Київ 29 грудня 2023 року. Жителі столиці можуть розповісти про вибухи, падіння уламків збитих ракет, понівечене майно.
Про це Суспільному розповіла директорка з контенту та комунікацій платформи "Свідок" Олена Кук.
"Свідок” — головне сховище спогадів про війну в Україні. Уже понад рік платформа збирає свідчення з різних регіонів.
"Зараз відкрили збір свідчень про черговий російський теракт — обстріл житлових кварталів столиці, внаслідок якого вбито щонайменше 4 людей та 30 — поранено. Якщо вам є що розповісти про ніч та ранок 29 грудня, життя під звуки тривоги, пошкоджене майно, ви можете зафіксувати це анонімно", — поінформувала Олена Кук.
За її словами для того, аби надати свідчення, потрібно перейти у @SvidokNoteBot. Запис історії людини автоматично перейде на платформу svidok.org. (https://svidok.org/). До тексту також можна додавати фото та відео.
"Це допоможе задокументувати цю подію від першої особи для іноземних журналістів та політиків, а також наступних поколінь. А факт воєнного злочину разом з прикріпленими фото та відео буде переданий до Міжнародного кримінального суду та Офісу Генпрокурора", — пояснила директорка з контенту та комунікацій платформи "Свідок".
У Смілі на Черкащині є влучачння в житловий сектор
У Смілі на Черкащині є влучання ракети в житловий сектор, повідомив керівник ОВА Табурець. Попередньо, шестеро людей постраждали, 12 будинків пошкоджені.
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки
У КМВА уточнили, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по столиці зросла до 5 людей.
Внаслідок удару по Львову загинув український баскетболіст
Внаслідок ракетного обстрілу РФ у Львові загинув 44-річний Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер та майстер спорту України міжнародного класу. Про це повідомив начальник управління спорту Антон Нікулін.
Чоловік народився 7 березня 1979 року у місті Кременчук Полтавської області. Спорстмен грав за збірну України у фінальних частинах Чемпіонату Європи 2001 та 2005 роках. Віктор Кобзистий завершив кар'єру гравця влітку 2011 року та перейшов на тренерську роботу.
"Можуть і будуть продовжувати атаки": Умєров прокоментував масовану атаку по Україні
"Дякую кожному солдату та офіцеру наших сил ППО, які власним професіоналізмом зривають підступні плани ворога, щоб зламати нашу волю до боротьби до перемоги. Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки. Зі свого боку продовжуємо роботу з урядами країн-партнерів щодо надання Україні достатньої кількості засобів ППО", — написав голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.
У РФ заявили, що восени призвали в армію 130 тисяч осіб
У Росії завершився осінній призов, всього на службу у Збройних силах РФ заступили 130 тисяч людей. Про це повідомили у Міноборони РФ.
"Осінній 2023 року призов громадян на військову службу завершено. Восени цього року для проходження військової служби до Збройних сил РФ та інших військових формувань покликано і направлено 130 тисяч осіб", — йдеться в повідомленні.
Призовники, які вислужили встановлені терміни військової служби, "своєчасно звільнені та направлені до місць проживання".
У Міноборони заявили, що призов відбувався "у складній обстановці, за умов негативного впливу із боку закордонних ЗМІ, спрямованого на дискредитацію ЗС РФ".
Кількість загиблих в Києві зросла до чотирьох
У КМВА повідомили, що станом на 14:50 в Києві, внаслідок ракетного удару загинули 4 людини, загалом постраждало 30.
На Черкащині чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Також вибухи було чутно у Сумах.
Київ — повітряна тривога.
ЗМІ підрахували у скільки РФ обійшлася атака на Україну
Цієї ночі РФ застосувала проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. На чергову масовану атаку Росія витратила щонайменше 1,273 млрд доларів.
Про це пише Економічна правда.
Загалом Росія випустила по Україні:
- 36 ударних БПЛА Shahed-136/131;
- щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
- 8 крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";
- 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- одну ракету Х-59.
Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн доларів і вище, загальна вартість 5 пусків – 50 млн доларів.
Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тисяч доларів до 50 тисяч доларів за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких дронів коштували 720 тисяч доларів.
За даними Forbes, вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів, тобто загальна вартість випущених ракет – 1,17 млрд доларів.
Вартість ракети Х-22 оцінюють в 1 млн дол., тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн доларів.
Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол., загальна вартість усіх випущених ракет цього типу – 42 млн доларів.
Також, за іншими даними Forbes, вартість ракети Х-31П та Х-59 – по 0,5 млн доларів. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн доларів.
Згідно з цими даними вартість ракет та безпілотників, якими РФ атакувала Україну 29 грудня, становить щонайменше 1 млрд 273 млн 220 тисяч доларів.
Лікарня, пологовий, ТЦ. Міноборони РФ заявило, що уразило "об'єкти ВПК"
Міноборони Росії назвало нічний обстріл українських міст "масованим ударом високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами". Відомство заявило, що росіяни уразили "місця розміщення українських військових" і "об'єкти військово-промислового комплексу".
Про це йдеться у тижневому зведенні російського Міноборони.
“У період з 23-го по 29-те грудня збройними силами Російської Федерації завдано 50 групових і один масований удар високоточною зброєю та безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу, військовій аеродромній інфраструктурі, арсеналах, а також місцях зберігання артилерійських боєприпасів, безекіпажних катерів, озброєння і палива для військової техніки”, — йдеться у тижневому зведенні російського Міноборони.
Там також заявили, що “уражалися місця розміщення підрозділів Збройних Сил України, формувань націоналістів та іноземних найманців”.
“Усі призначені об'єкти уражено”, — повідомило Міноборони РФ.
Українські ЗМІ виявили зв'язки з Росією у двох вітчизняних видавництв та інтернет-магазину
Російські компанії продовжують працювати в Україні після початку повномасштабного вторгнення і, відповідно, отримувати кошти від українців, зокрема через видавництва Bookchef, "Форс Україна" та інтернет-магазин book24.ua.
Про це йдеться у розслідуванні OSINT-агенції Molfar та онлайн-видання "Сенсор".
Згідно з результатами розслідування, російська компанія "Ексмо" була на українському книжковому ринку ще з 2003 року, але через спеціально створене видавництво "Ексмо-Україна" (у 2014 році його перейменували в "Дистрибуційну Книготорговельну Компанію"). Уже колишній його керівник — підприємець Ярослав Маринович — є співвласником мережі книгарень "Буква", також опосередковано володіє видавничою групою "КМ-Букс".
Нині компанією нібито керує Людмила Божко. Крім того, вона станом на грудень 2023 року також володіє компанією "Форс Україна", яка керує видавництвами "Форс Україна" та Bookchef, а також інтернет-магазином book24.ua.
Розслідувачі зазначають, що до повномасштабного вторгнення "Форс Україна" імпортувала книги від російських видавців — тільки до 2019 року відбулося 1813 закупівель.
Видавництвом Bookchef та інтернет-магазином book24.ua керують зять і донька Людмили Божко — Андрій та Наталія Плєхови. У розслідуванні припускають, що усі троє можуть бути підставними особами.
Хоча усі власники є громадянами України, Наталія у травні 2022 року зареєструвалася як підприємиця у Москві, а Андрій Плєхов має карту російського "Сбербанку". Крім того, у Росії функціонує схожий інтернет-магазин book24.ru, а книги Bookchef можна знайти на російській платформі WildBerries.
Попри це, протягом 2021–2023 років видавництво Bookchef виграло 9 державних тендерів від України на загальну суму 196 300 грн.
Жодне з видавництв та власники магазину наразі цю інформацію не коментували.
Кількість загиблих у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ збільшилася до трьох — прокуратура
Внаслідок ракетних ударів РФ вранці 29 грудня у Харкові загинули троє людей, 13 — зазнали поранень.
Про це повідомили у пресслужбі облпрокуратури.
За даними керівника ОВА Синєгубова, загиблі — працівники одного з цивільних підприємств.
Загиблі — 60-. 30- та 41-річні чоловіки, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Один із загиблих — 60-річний пенсіонер, працював слюсарем. Ще одному загиблому був 41 рік, він також був слюсарем, у чоловіка залишилася дружина та двоє дітей. Також під час атаки також загинув 30-річний начальник дільниці ремонту електроприладів одного з підприємств", — сказано у повідомленні.
Ракетна атака на Україну: у повітряний простір Польщі залетів "невпізнаний об'єкт"
Під час ракетної атаки на Україну у повітряний простір Польщі увійшов "неідентифікований повітряний об’єкт". Про вибух не повідомляли. Президент Польщі Анджей Дуда проведе термінову нараду через інцидент.
Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.
"Вранці в повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною увійшов невпізнаний повітряний об’єкт, який від моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни", – йдеться у повідомленні.
У Польщі мобілізували наявні сили та засоби.
Найбільше пошкоджений корпус початкової школи — директорка ліцею "Оріяна" у Львові
Сьогодні, 29 грудня, внаслідок ракетної атаки Львова, були пошкоджені 18 будинків та чотири навчальні заклади. Зокрема, пошкоджений ліцей "Оріяна".
Як розповіла Суспільному директорка ліцею "Оріяна" Ірина Коропецька, у їхньому навчальному закладі найбільше пошкоджений корпус початкової школи.
"Цей корпус найбільше пошкоджений. Бачимо у деяких місцях проблеми з перекриттям. Тут, наскільки ми бачимо, немає жодного вцілілого вікна чи дверей, вибило вибуховою хвилею абсолютно все", — каже Ірина Коропецька.
Комісія, яку створили при Львівській міській раді, має встановити збитки та вирішити, чи корпус підлягає відновленню, чи, можливо, якісь стіни треба буде перемуровувати.
"Зараз у нас канікули. Але минулого тижня тут діти ще вчилися. Наша школа розташована у спальному районі. Тут навчаються дітки з сусідніх будинків, які теж зазнали руйнування. Це – біда для громади", — каже Ірина Коропецька.
Їхав на скутері: внаслідок атаки безпілотника по Бериславу на Херсонщині поранений чоловік
Зранку 29 грудня 2023 року російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав, поранений місцевий житель.
Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.
За її даними, 70-річний чоловік їхав на скутері, коли війська РФ с кинули на нього вибухівку з безпілотника. Він отримав вибухову травму та поранення ноги.
Також до лікарні звернувся 63-річний чоловік, який 28 грудня потрапив під обстріл у селі Червоний Маяк. У нього діагностували вибухову травму, струс мозку та поранення голови.
Усім пораненим надають медичну допомогу, йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки на столицю постраждало 28 людей
28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на Київ, повідомив мер міста Віталій Кличко. Одна людина загинула. 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом медики надали допомогу на місці. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває.
Кількість загиблих у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ збільшилася до трьох — прокуратура
Внаслідок ракетних ударів РФ вранці 29 грудня у Харкові загинули троє людей, 13 — зазнали поранень.
Про це повідомили у пресслужбі облпрокуратури.
За даними керівника ОВА Синєгубова, загиблі — працівники одного з цивільних підприємств.
Троє травмованих, пошкоджені десяток багатоповерхівок — Артем Семеніхін про удар у Конотопі на Сумщині
Троє людей травмовані, десяток будинків пошкоджені в одному з мікрорайонів Конотопа на Сумщині. Є збій в роботі вуличного освітлення. Працюють всі комунальні служби. У місцях влучань перекритий рух.
Про це повідомив Суспільному Артем Семеніхін, міський голова Конотопа.
Попередньо, за словами посадовця, удар по Конотопу був з ракети К-22. Загалом, за інформацією Артема Семеніхіна, у місті було 5 влучань. Двоє працівників місцевого СТО отримали травми. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок одного з мікрорайонів міста.
Армія РФ вдарила по Новомосковську на Дніпропетровщині: є пошкодження будинків та поранені
Вранці військові РФ завдали масованого ракетного обстрілу по Україні. Влучання є у Новомосковську, що на Дніпропетровщині. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік у своєму Telegram-каналі.
У місті є пошкодження житлової інфраструктури та поранені. Інформації про загиблих поки немає, прокоментували Суспільному у пресслужбі міської ради.
Ракетний обстріл Львова 29 грудня — прокуратура відкрила кримінальне провадження
Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Львів ракетами. Через це загинула одна людина і ще 15 людей було поранено, прокуратура розпочала кримінальне провадження через порушення законів війни.
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, 29 грудня 2023 року збройні сили РФ обстріляли ракетами Львів. Одна з ракет влучила у двір житлових будинків.
"Внаслідок ударної хвилі було пошкоджено суміжні будинки, ліцей та автомобілі. На цей час встановлено, що внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина. Поранено 15 мирних жителів, 4 госпіталізовано. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація стосовно потерпілих уточнюється", — мовиться у повідомленні.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводить Управління СБУ у Львівській області.
ППО знищили 114 повітряних цілей
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за попередніми результатами цієї ночі російські військові застосували проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.
Повітряні Сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили:
— 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131";
— 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Зеленський: приблизно 110 ракет було запущено по Україні, більшість збили
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито.
"На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим. Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде", — зазначив президент.
У КМВА уточнили кількість поранених в Києві
У КМВА уточнили, що в Києві станом на зараз відомо про двох загиблих та 18 поранених.
В Одесі двоє загиблих внаслідок ранкової атаки — ОВА
В Одесі двоє загиблих внаслідок ранкової атаки, повідомив керівник ОВА Кіпер. Ще 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей — 6 та 8 років. Двоє із поранених у тяжкому стані.
У Шевченківському районі частково зруйновані верхні поверхи недобудованого бізнес-центру — Кличко
Внаслідок влучання ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру в Шевченківському районі частково зруйновані верхні поверхи (з 10 по 8 поверхи). Сталися поодинокі загоряння на даху, повідомив мер міста Віталій Кличко. Екстрені служби працюють на місці.
А з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі рятувальники звільнили ще одну потерпілу.
Над Києвом збили понад 30 повітряних цілей — КМВА
"Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці є руйнування і потерпілі", — повідомили в КМВА.
Рух поїздів усіма лініями метро в Києві відновлено — Кличко
"Рух поїздів усіма лініями метро відновлено. Станція "Лук'янівська" також уже працює в режимі перевезень. Київський метрополітен працює у звичайному режимі", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Четверо людей загинули через ракетні удари по Дніпру — ОВА
Четверо людей загинули через ракетні удари по Дніпру, повідомив начальник ОВА Лисак. Ще майже півтора десятка — поранені. Пошкоджені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Є влучання у торговий центр.
Тіло одного загиблого дістали з-під завалів в Шевченківському районі — Кличко
Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Пошуково-рятувальна операція триває. До цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували медики.
У столиці вже 17-ть постраждалих — КМВА
Внаслідок ракетної атаки, за попередніми даними, в столиці вже 17-ть постраждалих. Інформація уточнюється та оновлюється, повідомили в КМВА.
У Києві станція метро "Лук'янівська" працює як укриття, поїзди прямують без зупинки
Наслідки ракетної атаки у Шевченківському районі Києва. Пошкоджена будівля станції метро "Лук'янівська". Станція працює як укриття, поїзди прямують без зупинки.
"Цілями ворога стала соціальна й критична інфраструктура" — Шмигаль
Пд час масованого повітряного удару Росії по Україні цілями війська РФ стали соціальна й критична інфраструктура.
Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
- Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області.
- У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням.
- У Львові, на Сумщині та в Одесі пошкодження житлових будинків.
- У Києві пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" та житлові будинки в кількох районах.
- Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій та Київській областях.
"Є постраждалі та загиблі. Співчуття рідним і близьким. Проте Українські сили ППО вкотре продемонстрували високий рівень професійності. Більшість повітряних цілей були збиті", — написав Шмигаль.
Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок в Дніпрі та лікарню в Харкові — МОЗ
Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок в Дніпрі та лікарню в Харкові. Про це повідомляє Мінохорони здоров'я.
Харків: Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. За попередніми даними, через обстріли міста 1 людина загинула та 9 людей травмовані, виклики продовжують надходити. Медики надають постраждалим всю необхідну медичну допомогу
Дніпро: Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.
Одеса: Внаслідок влучання у будівлю школи є 7 постраждалих, серед них 1 дитина. На жаль, одна людина загинула.
Запоріжжя: Станом на 9:00 є 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди
Також після ранкової атаки на столицю щонайменше 14 людей отримали травми різного характеру, їм надається медична допомога. Виклики продовжують надходити.
Поранених та загиблих у пологовому будинку у Дніпрі немає
Поранених та загиблих у пологовому будинку у Дніпрі немає, повідомили на сторінці медзакладу в Instagram.
Київ — відбій тривоги
"Фактично, летіло все, мабуть, "Калібрів" не було" — Ігнат
РФ завдала масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.
“Фактично, летіло все, мабуть, "Калібрів" не було. А так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах. Далі ми бачимо застосування "шахедів" — теж було, летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 традиційно”, — сказав Ігнат.
За його словами, йдеться про потужний удар.
Є збиття у регіонах, є і постраждалі. Підсумок результатів бойової роботи Повітряні Сили повідомлять пізніше.
Армія РФ за добу випустила понад 630 снарядів по Херсонщині: поранені троє людей
Російські війська упродовж 28 грудня 2023 року 121 раз обстріляли Херсонську область, випустили по її території 632 снаряди.
Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Били з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БпЛА. Влучили у поштове відділення у Бериславському районі та навчальний заклад у Херсоні. Внаслідок російської збройної агресії поранені троє людей, йдеться в повідомленні.
На Донеччині за добу загинула одна людина, ще двоє людей дістали поранення
На Донеччині від обстрілів з боку російської армії 28 грудня загинула одна людина у Авдіївці, ще двоє людей у Єлизаветівці дістали поранення.
Про це повідомляє Донецька ОДА.
Також уточнено інформацію про одну раніше загиблу людину у Торецьку.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинула 1804 людини, поранення отримала 4423 людини. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.
Російські війська ударили по громадах Миколаївщини
На Миколаївщині 28 та в ніч проти 29 грудня збили три дрони типу "Shahed-131/136" та один розвідувальний безпілотник типу "Мерлін-ВР". Також російські військові завдали ударів по Очаківській та Куцурубській громадах.
Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
У військовій адміністрації зазначили, що 28 грудня та в ніч проти 29 грудня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили російський розвідувальний безпілотник типу "Мерлін-ВР" та три дрони типу "Shahed-131/136".
Крім того, 28 грудня об 11:02 армія РФ завдала артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися.
Також, в ніч проти 29 грудня о 00:30 артилерійські обстріли зафіксували по місту Очаків Очаківської громади. Загиблих та поранених немає.
До того ж 28 грудня о 12:52, 13:22, 15:26, 16:11 та в ніч проти 29 грудня о 00:31 військові РФ били з артилерії по селу Солончаки Куцурубської громади. Люди не травмувалися.
На Тернопільщині працювала ППО
На Тернопільщині працювала система протиповітряної оборони. Про це повідомили в Фейсбуці на сторінці Чортківської міської ради.
Жителів просять перебувати в укриттях.
Садовий показав наслідки ракетної атаки на Львів
Мер Львова Андрій Садовий показав наслідки ракетної атаки на Львів.
В Подільському районі горить склад, багато поранених — КМВА
В Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих, повідомили в КМВА.
В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого.
В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено 6-ть постраждалих.
В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння.
Повітряна тривога триває.
Орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі — Кличко
Орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Через ракетний удар у Дніпрі пошкоджено пологовий будинок
Через ракетний удар у Дніпрі пошкоджено пологовий будинок. Зокрема у будівлі медзакладу вибиті вікна, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Львові знову чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Наразі 7 госпіталізованих у столиці — Кличко
Наразі 7 госпіталізованих у столиці. 5 із них — у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Дніпрі є загиблі — Філатов
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих та загиблих у Дніпрі.
"Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА. Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, в випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака. Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну", — написав Філатов у Фейсбуці.
У Харкові внаслідок ударів РФ загинула людина, ще семеро — у лікарні — Терехов
У Харкові внаслідок ударів РФ загинула людина, ще семеро — у лікарні, сказав у нацмарафоні міський голова Терехов. За його словами, пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення Нової пошти, виробничі підприємства. Працівники ДСНС розбирають завали.
У чотирьох районах столиці є пошкодження, є постраждалі — КМВА
В Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку. Також є загорання на території гаражів, повідомили в КМВА. В Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо, один потерпілий. В Подільському р-ні є загоряння на території складських приміщень. Попередньо, багато постраждалих. Інформація оновлюється і уточнюється. В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння. Повітряна тривога триває.
Попередньо, у Львові влучання у житловий будинок, є постраждалі — ОВА
Попередньо, у Львові влучання у житловий будинок, є постраждалі, повідомили в ОВА. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно, через падіння уламків ракети. На місце прямують усі служби.
Кличко повідомив про 5 постраждалих у столиці
Наразі 5 постраждалих у столиці. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох — у Шевченківському. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська" — Кличко
Вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Україні потрібна підтримка" — Єрмак
"Масована атака терористів, знову по наших містах летять ракети, атака по цивільних. Україні потрібна підтримка. Ми будемо ще міцнішими, робимо все, щоб зміцнювати наш повітряний щит. Але світ має бачити, що нам потрібно більше підтримки і сили для того, щоб зупинити цей терор", — написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У Запоріжжі знову пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В Подільському районі Києва горять складські приміщення, попередньо, є поранені — КМВА
В Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо, є поранені. Інформація уточняються. Екстрені служби слідують на місце виклику, повідомили в КМВА.
У Львові чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві уламки впали у Святошинському і Подільському районах, є загоряння багатоповерхівки — КМВА
"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У Подільському районі палає складське приміщення — Кличко
"У Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби на місці", — написав мер міста Віталій Кличко.
Уламки збитої ракети впали у Святошинському районі Києва — КМВА
За попередньою інформацією КМВА, уламки збитої ракети впали у Святошинському районі Києва.
Кличко: у столиці інтенсивно працює ППО
"Знову вибухи в столиці. Інтенсивно працює ППО. Перебувайте в укриттях!" — написав мер міста Віталій Кличко.
За добу російське військо втратило 850 військових — Генштаб
Станом на ранок 29 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 357 520 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 850 військових.
Кореспонденти Суспільного повідомляють про гучні вибухи у Києві
У Харкові знову лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Харкові пошкоджена будівля лікарні — поліція
Внаслідок ракетних ударів по Харкову у Київському районі пошкоджена будівля лікарні, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко
У Києві лунають вибухи, повідомляють наші кореспонденти.
На Хмельниччині лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Запоріжжі знову пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Генштаб: на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 26 атак росіян
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 грудня.
На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак війська РФ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки росіян поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати військо РФ, яке не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам РФ значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни стримують військо РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 6 атак.
На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, військо РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби військо РФ здійснило 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримало відсіч та відступило.
Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують військо РФ вздовж всієї лінії фронту.
В Одесі пролунали звуки вибухів, передають наші кореспонденти.
На Київщині ракетна атака, працює ППО — ОВА
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", — повідомили в КОВА.
У Дніпрі пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Два вибухи пролунали у передмісті Харкова, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві працює ППО — Кличко
"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", — написав мер міста Віталій Кличко.
Кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибухів у столиці.
У Запоріжжі лунають звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В місті та області триває повітряна тривога.
Генштаб: РФ атакувала ракетами й "шахедами", на фронті за добу — 53 бойові зіткнення
Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed-136/131”. ППО знищила 18 ударних БпЛА. Поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки щодо атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснило 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 грудня.
Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Глушківка Харківської області; Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне, Новобахмутівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
Пожежу, що виникла в одеській багатоповерхівці через падіння уламків дрона, загасили
Пожежу, що виникла в одеській багатоповерхівці через падіння уламків дрона, загасили. Зранку працюватиме оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці будинку для отримання допомоги за пошкоджене житло, повідомили у міськраді.
У Дніпрі чути повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В місті та області триває повітряна тривога.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак просить дотримуватися інформаційної тиші.
"Офіційна інформація про вибухи — після відбою повітряної тривоги", — написав Лисак.
Щонайменше вісім вибухів пролунали у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В регіоні триває повітряна тривога.
Харків під російськими обстрілами. Відомо про чотири влучання, повідомив міський голова Терехов.
В місті та області оголошена повітряна тривога.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В регіоні оголошена повітряна тривога.
У Харкові лунають звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Росіяни обстріляли Сумську область: є травмовані
Вранці російські війська завдали ракетного удару по Конотопу на Сумщині, повідомили в ОВА. ️Внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Інформація уточнюється.
Нічна атака на Львів: є загорання на обʼєкті критичної інфраструктури
За попередньою інформацією понад 10 «шахедів» атакували Львівщину. Внаслідок атаки є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові, повідомив міський голова Андрій Садовий. Інформації щодо жертв немає.
Нічний обстріл Харкова: у місті вісім влучань
Попередньо армія РФ обстріляла Харків двома видами ракет — С-300 та Х-22. Відомо про щонайменше 8 влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах міста, повідомив міський голова Терехов.
Він додав, що є певні проблеми з подачею електрики для транспорту. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
У Києві та низці областей — відбій повітряної тривоги.
У Харкові знову пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Львові знову чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Керівник ОВА Козицький заявив про загрозу безпілотників в регіоні.
У Львові повідомляють про два влучання
У Львові є два влучання, повідомив міський голова Андрій Садовий.
В місті та області триває повітряна тривога.
Ракетний обстріл Харкова
У Харкові пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Місто знаходиться під масовим ракетним обстрілом, додав міський голова Ігор Терехов.
У Харкові знову пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Черкасах пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Командування Повітряних сил ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку. В регіоні оголошена повітряна тривога.
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
У Києві — повітряна тривога.
У Львові працює протиповітряна оборона
У Львові знову пролунали вибухи. У місті працює ППО, повідомив керівник ОВА Козицький.
У Львові чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У регіоні оголошена повітряна тривога.
Вибухи на Львівщині
У Яворівському районі працювала ППО, повідомив начальник Львівської ОВА Козицький.
На Хмельниччині чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного.
У Києві — відбій повітряної тривоги.
У Києві та низці областей України — повітряна тривога.
Пожежа внаслідок падіння уламків дрона в Одесі
Уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа, повідомив керівник Одеської ОВА Кіпер. Дані про постраждалих уточнюються.
У регіоні триває повітряна тривога.