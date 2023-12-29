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Наймасштабніший наліт: окупанти завдали 20 авіаударів по Невському на Луганщині
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Наймасштабніший наліт: окупанти завдали 20 авіаударів по Невському на Луганщині

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Наймасштабніший наліт: окупанти завдали 20 авіаударів по Невському на Луганщині
Невське, Луганщина. Фото: Сергій Гайдай/Telegram

Російські окупанти масовано бомбардували Невське на Луганщині. Протягом 28 грудня авіація РФ завдала по селу близько 20 ударів, один чоловік дістав поранення. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"28 грудня російська авіація обрала собі за ціль деокуповане Невське. Упродовж дня окупанти завдали по селу близько 20 ударів з неба. Зруйновано щонайменше п’ять приватних будинків – наразі чекаємо на уточнену інформацію", — повідомив Артем Лисогор.

За словами очільника, внаслідок бомбардування поранення дістав 70-річний чоловік. Йому надали першу допомогу та доправили до лікарні у Слов’янську.

Також окупанти завдали авіаударів по Новолюбівці та по Серебрянському лісництву.

"Це, напевно, наймасштабніший авіаційний наліт на маленький населений пункт, де ще залишаються цивільні. Вкотре наголошую на важливості евакуюватися", — додав Лисогор.

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