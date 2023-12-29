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У Києві стабілізувалася якість повітря
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У Києві стабілізувалася якість повітря

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У Києві стабілізувалася якість повітря
Наслідки російської атаки на Київщину, 29 грудня 2023 року. Фото: Дар'я Кінша/Суспільне

У Києві сьогодні, 29 грудня, станом на 13:30 якість повітря нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Після нетривалого погіршення якості повітря, спричиненого ракетною атакою і подальшою пожежою в Подільському районі, ситуація нормалізувалася. Усі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", — йдеться у повідомленні.

Зранку в адміністрації попереджали про підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема пилу, у північній частині міста. Задимлення було спричинене ракетною атакою. Громадянам рекомендували обмежити перебування на вулиці в місцях задимлення.

Що відомо про російську атаку Києва 29 грудня 2023 року

Зранку, 29 грудня, Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет впали у різних районах міста. Станом на 14 годину відомо про 28 постраждалих, 25 із них госпіталізували. Три людини загинули.

У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки та задля забезпечення охорони місця події, правоохоронці зранку перекрили на деяких вулицях рух транспорту.

Станція метро "Лук'янівська" була пошкоджена вибуховою хвилею. Вона працювала лише як укриття, поїзди слідували без зупинки. Після закінчення повітряної тривоги повноцінний рух відновили.

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