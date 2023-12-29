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У Києві перекрили рух транспорту. Де саме
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У Києві перекрили рух транспорту. Де саме

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У Києві перекрили рух транспорту. Де саме
У Києві перекрили рух транспорту, 29 грудня 2023 року. Фото: патрульна поліція Києва/Telegram

У Києві, у зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки та задля забезпечення охорони місця події, правоохоронці перекрили на деяких вулицях рух транспорту.

Про це повідомляє у Telegram пресслужба патрульної поліції міста.

Зазначається, що наразі заборонений проїзд за такими адресами:

  • перехрестя вулиці Миколи Ушакова та вулиці Академіка Єфремова
  • перехрестя вулиці Чорнобильської та вулиці Ірпінської
  • вулиця Юрія Іллєнка: від вулиці Митрофана Довнар-Запольського до вулиці Глибочицької.

"На місцях подій патрульні надають допомогу оперативним службам та громадянам", — йдеться у повідомленні.

У Києві також обмежили рух по вул. Новокостянтинівській на розворот в бік вул. Квартальної. Транспортним засобам рекомендовано здійснювати розворот на розв'язці з просп. С. Бандери або на перехресті вул. Куренівська та вул. С. Скляренка, додали у КМДА.

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