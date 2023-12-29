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На Донеччині за добу загинула одна людина, ще двоє людей дістали поранення
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На Донеччині за добу загинула одна людина, ще двоє людей дістали поранення

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На Донеччині за добу загинула одна людина, ще двоє людей дістали поранення
Наслідки обстрілу Торецька та Північного 20 вересня 2023 року. Фото: прокуратура Донеччини

На Донеччині від обстрілів з боку російської армії 28 грудня загинула одна людина у Авдіївці, ще двоє людей у Єлизаветівці дістали поранення.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

Також уточнено інформацію про одну раніше загиблу людину у Торецьку.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинула 1804 людини, поранення отримала 4423 людини. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

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