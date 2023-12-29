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У Богодухівському районі Харківщини встановлюють "зуби дракона": фото
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У Богодухівському районі Харківщини встановлюють "зуби дракона": фото

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зуби дракона, фортифікації, оборона, оборонний рубіж, укріплення
"Зуби дракона" в Богодухівському районі, Харківська область, грудень 2023 року. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ/Telegram

На прикордонній Богодухівщині Харківської області завершують будівництво довготривалих фортифікацій. Роботи планують закінчити до кінця 2023 року. У районі встановлюють "зуби дракона"протитанкові бетонні загороджувальні елементи, які входять в систему оборони взводних опорних пунктів — одну зі смуг інженерних оборонних загороджень.

Встановлення "зубів" свідчить, що спорудження взводних опорних пунктів добігає кінця, повідомила 29 грудня пресслужба Командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

"Кожен ВОП складається з чотирьох-п'яти смуг інженерних загороджень. Це протитанковий рів, мінне поле, тетраедри, колючий дріт, і знову мінне поле. У Північній операційній зоні облаштовано вже понад сто таких позицій. У разі зростання рівня військової загрози на ці оборонні рубежі мають підійти додаткові сили" – цитує пресслужба Командувача Об’єднаних Сил Сергія Наєва.

зуби дракона, фортифікації, оборона, оборонний рубіж, укріплення
"Зуби дракона" в Богодухівському районі, Харківська область, грудень 2023 року. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ/Telegram

Фортифікації будуються за державний кошт, будівництвом займаються обласні та районні військові адміністрації спільно з військовими.

У Богодухівському районі Харківщини встановлюють "зуби дракона": фото
"Зуби дракона" в Богодухівському районі, Харківська область, грудень 2023 року. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ/Telegram

За словами голови Богодухівської РВА Анатолія Рисцова, на будівництво оборонних рубежів у районі окрім бюджетних, залучені кошти з бюджетів громад. Роботи над спорудженням фортифікацій мають завершити до кінця 2023 року.

зуби дракона, фортифікації, богодухівський район
"Зуби дракона" в Богодухівському районі, Харківська область, грудень 2023 року. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ/Telegram

Будування фортифікацій у Богодухівському районі
Будування фортифікацій у Богодухівському районі, Харківська область, грудень 2023 року. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ/Telegram

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