Вулицю Мілія Балакірєва в Шевченківському районі обласного центру перейменували на честь Станіслава Партали — 39-річного командира взводу розвідки з Харкова, який воював з 2014 року та загинув на Донеччині 2 березня 2022 року.

Рішення про це на позачерговій сесії міська рада ухвалила 29 грудня.

Що відомо про Станіслава Парталу

Лейтенант Станіслав Партала народився 5 жовтня 1984 року в Харкові. Навчався він у Харківській гімназії №111 — там встановлена меморіальна дошка на честь бійця.

"Воювати пішов у 2014 році. За роки на передовій провів сотні вдалих бойових операцій та навчив військової справи багатьох побратимів. Був командиром взводу розвідки, отримав звання Героя України та орден "Золота Зірка" посмертно", — зазначає пресслужба міськради.

Партала мав ордени "За мужність" ІІІ та ІІ ступеня, також — звання Народного Героя України.

Загинув 2 березня 2022 року поблизу селища Калинівка Донецької області, йдеться в повідомленні міськради.

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