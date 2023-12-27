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"Ми пишемо уже нову історію": на Полтавщині 2023-го року прибрали 32 імперських пам’ятники
ДЕКОМУНІЗАЦІЯКУЛЬТУРАПам'ятникРегіони

"Ми пишемо уже нову історію": на Полтавщині 2023-го року прибрали 32 імперських пам’ятники

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Три пам’ятники та близько десятка меморіальних дощок. Стільки російсько-комуністичних маркерів 2023-го року демонтували та усунули з публічного простору у Полтавській громаді. Це, зокрема, пам’ятники Олександрові Пушкіну, Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну.

Про це Суспільному розповіла директорка департаменту культури Олена Ромас. Загалом в області цьогоріч прибрали 32 таких пам’ятники.

"Позбуттям року на Полтавщині можна вважати повну депушкінізацію Полтавського краю. Вона була започаткована у 2022-му році демонтажем пам’ятника Пушкіну в місті Кременчук. А от у 2023-му році було демонтовано чотири пам’ятники Пушкіну на Полтавщині", — розповів регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар.

Демонтований бюст Пушкіну
Березовий сквер. Полтава. грудень 2023-го року. Суспільне Полтава

У Полтаві на вулиці Юліана Матвійчука у Березовому сквері бетонний постамент, де раніше до 27 липня було погруддя російському письменнику Олександру Пушкіну. Це був один із п’яти пам’ятників, що були встановлені йому в області.

"Але, щоб було розуміння наскільки масштабно публічний простір України і Полтавщини, зокрема, маркувався іменем Пушкіна, наведу таку цифру. На Полтавщині донедавна налічувалося 120 вулиць на честь Пушкіна. До прикладу, на честь Василя Стуса чи три, чи дві", — повідомив регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар.

Пам’ятники прибрали тому, що 28 липня цього року набув чинності закон про засудження російської імперської політики і деколонізації топонімії, розповів Олег Пустовгар.

Постамент Зигіна в Полтаві
Постамент, де стояв пам'ятник Зигіну. Суспільне Полтава

"Він і став каталізатором пришвидшення процесів деколонізації, яка до цього мала більше такий громадсько-народний вимір. Тепер це унормовано чіткими законодавчими рамками. Мова йде не лише про об’єкти топонімії, не лише про перейменування вулиць, площ, провулків, набережних, але й про суб’єкти права власності, і про юридичні особи, про приватні фірми", — пояснив регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар.

"Вони не є для нас героями, вони нам насаджені. Спочатку російською імперією, потім комуністичним режимом. Тому, я вбачаю в цьому тільки позитивне. Ми маємо бачити своїх героїв, звільнятися від усього російського, оскільки це є головним наративом – один народ", — каже місцевий житель Костянтин Бурчак.

Пам’ятник радянському генерал-лейтенанту Олексію Зигіну демонтували 4 серпня 2023-го. На одній із центральних площ обласного центру його бронзова скульптура простояла понад 60 років. Крім нього, під дію закону про деколонізацію потрапило і погруддя Миколі Ватутіну. У 20-х роках минулого століття він брав участь у боях проти українських повстанців та армії УНР.

Тут був Ватутін. Постамент
Постамент Миколи Ватутіна. Грудень 2023-го року. Суспільне Полтава

"Ці обидва пам’ятники були пам’ятками місцевого значення, але були направлені листи на Міністерство культури, для того, щоб зняти статус із цих пам’ятників. Їх вилучили із державного реєстру нерухомих пам’яток України, у зв’язку із втратою предмету охорони і ці пам’ятники були демонтовані", — каже директорка департаменту культури Полтавської міськради Олена Ромас.

"Це історія радянська, ми пишемо уже нову історію, нам ці пам’ятники не потрібні. Можливо, й переробити. Якщо є ті, які страждають за цими пам’ятниками, то, будь ласка, вони можуть організувати їхнє зберігання", говорить місцева жителька Євгенія Липій.

"Навіщо їх зносити. Само по собі воно б відійшло, навіщо його займати. Це історія взагалі-то наших дідів, батьків та й нас також, бо ми ж не молоді", — каже місцевий житель Григорій.

Демонтовані в Полтаві пам'ятники перед переміщенням до музею
Демонтовані в Полтаві пам'ятники очікують перевезення до музею. Суспільне Полтава

Нині три демонтовані пам’ятники зберігають на території комунального підприємства «Декоративні культури». Погруддя військовослужбовця Миколи Ватутіна та російського письменника Олександра Пушкіна передадуть у державний історико-культурний заповідник на Сумщину.

Загалом, як розповів Олег Пустовгар, 2023-го року в області демонтували та усунули з публічного простору 32 російсько-комуністичних імперських пам’ятники. Ще 169 таких об’єктів залишаються.

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