Протягом 2023 року російська армія обстріляла Полтавщину більше десяти разів. Найбільше вдарили по Миргородському та Кременчуцькому районах.

Обстріл у селі Іващенки на Полтавщині

4 листопада у селі Іващенки Великосорочинської громади стався один з найбільших за руйнуванням житлового сектору обстрілів Полтавщини. Тоді травми отримали двоє людей і одна загинула, розповіла Суспільному староста Полив’янського округу Любов Дяченко:

"Всього пошкоджено 16 приватних будинків, але в кожного по-своєму, різні були пошкодження. Відшкодування також будуть різні".

Віталій Дудніченко у дворі матері. Фото: Суспільне Полтава

Місцевий житель Віталій Дудніченко втратив матір. Жінка загинула внаслідок ракетного удару 4 листопада.

"Тут проживали з сім’єю. Мати тут жила до смерті. Війна знаходить скрізь, цього не можна оминути. Осколки у стіні знаходилися. Побило всю крівлю, шифер, балки всі повибивало, порозсікало усе. І оце весь двір посічено осколками".

В Іващенках, зокрема, з наступного року будуть відновлювати житло родинам, які постраждали від обстрілу, говорить староста Полив’янського округу Любов Дяченко.

Зруйноване від обстрілу житло у селі Іващенки. Фото: Суспільне Полтава

Компенсації за пошкоджене житло на Полтавщині

Як повідомили Суспільному у пресслужбі обласної військової адміністрації, цьогоріч компенсацію для відновлення житла отримали 120 людей. Їм виплатили більше 3,5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Частина з них отримала компенсацію через програму "єВідновлення" із держбюджету.

Також надають матеріальну допомогу і у громадах. Керівник відділу центру надання адмінпослуг Великосорочинської громади Василь Фречка Суспільному розповів:

"Громадяни займаються збиранням повного пакету документів, для того, щоб комісія змогла ухвалити позитивне рішення. Постановою визначено місячний термін для розгляду такого типу заяв. Ті заяви, які були подані через "єВідновлення", вже розглянули, щодо них ухвалили рішення про надання коштів. Це чотири заяви на суму 408 712 гривень".

Обстріляний двір у селі Іващенки на Полтавщині. Фото: Суспільне Полтава

Якими були найбільш масштабні обстріли Полтавщини 2023-го

У селі Кривуші Піщанської громади, де у ніч з 28 лютого на 1 березня упав безпілотник "Shahed", пошкоджень зазнали 12 будинків.

У дачному кооперативі у Кременчуцькому районі, де 27 червня упала російська ракета, були поруйновані будівлі, а одна людина отримала травми. Армія РФ здійснила удар такими ж ракетами, як рік тому поцілили в торговельний центр "Амстор".

Наслідки обстрілу олійниці у селищі Гоголеве, 28 серпня 2023-го року. Суспільне Полтава

28 серпня у селищі Гоголеве Миргородського району російські військові поцілили в олійницю. Цей обстріл, згідно з офіційною інформацією, став найбільшим за кількістю жертв. Тоді загинуло четверо. Про це раніше повідомляв начальник ОВА.

Уночі 7 жовтня внаслідок вибуху ракети у Миргородському районі зазнали пошкоджень дев’ять приватних будинків. Постраждалих не було. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада Росія вдарила по нафтопереробному заводу у Кременчуці ― одному з найпотужніших об’єктів критичної інфраструктури області.

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