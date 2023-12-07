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"Це політичний шантаж", — Байден про голосування Сенату США щодо допомоги Україні
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"Це політичний шантаж", — Байден про голосування Сенату США щодо допомоги Україні

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден під час брифінгу, штат Массачусетс, 24 листопада 2023 року. Фото: AP /Stephanie Scarbrough

Президент США Джо Байден відреагував на провалене Сенатом США процедурне голосування щодо допомоги Україні. Він назвав ставки у цьому голосуванні надто високими, а наслідки – надто значними.

Про це Байден написав 7 грудня на платформі Х (колишній Twitter).

Президент США назвав "політичним шантажем" відмову Республіканської партії підтримати в Конгресі законопроєкт про надання додаткових грошей на гарантування національної безпеки, який, серед іншого, передбачає допомогу Україні.

"Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою вкрай заангажовану прикордонну політику. Це політичний шантаж, справжнісінький і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні", — написав президент США.

У ніч на 7 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурного голосування в Сенаті Конгресу США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі $61 млрд для України.

Напередодні, 6 грудня, Джо Байден під час звернення заявив, що Конгрес мусить ухвалити пакет додаткового фінансування для України, перш ніж конгресмени розійдуться на свята у середині грудня.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не містить додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.

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