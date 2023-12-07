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Маркарова відреагувала на голосування Сенату США щодо допомоги Україні
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Маркарова відреагувала на голосування Сенату США щодо допомоги Україні

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Маркарова відреагувала на голосування Сенату США щодо допомоги Україні
Фото: Getty Images

Попри те, що Сенат США провалив процедурне голосування за виділення допомоги Україні, це не матиме впливу на підтримку Києва. Допомогу буде продовжено завдяки двопартійній підтримці.

Про це заявила пані посол України у США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Оксана Маркарова відзначила, що як і прогнозували раніше, Сенат не підтримав припинення дебатів щодо законопроєкту про пакет міжнародної допомоги.

51 сенатор, із них — 49 республіканців, 1 незалежний Берні Сандерс та демократ Чак Шумер (який голосував останнім, коли результат був зрозумілий) проголосували проти припинення дебатів щодо законопроєкту, який містив допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та державам індо-тихоокеанського регіону.

За необхідних для ухвалення рішення 60 голосах, за початок роботи за законопроєктом проголосували 49 сенаторів, із них — 47 демократів та 2 незалежні конгресмени.

«Це не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту голосування найближчим часом. Представники Республіканської партії, які наперед анонсували негативне голосування по міжнародній допомозі, раніше заявляли, що не можуть підтримати законопроєкт, в якому не буде питання південного кордону США», — відзначила Маркарова.

Вона наголосила, що на всіх проведених зустрічах сенатори запевняли українську делегацію у тому, що сьогоднішнє голосування — це не голоси проти України та що внутрішньополітичні події, які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки України, яку буде продовжено завдяки двопартійній підтримці.

«Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік", — підсумувала пані посол України у США.

У ніч на 7 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурного голосування в Сенаті Конгресу США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі $61 млрд для України.

Напередодні, 6 грудня, Джо Байден під час звернення заявив, що Конгрес мусить ухвалити пакет додаткового фінансування для України, перш ніж конгресмени розійдуться на свята у середині грудня.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не містить додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.

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