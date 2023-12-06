НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Вже маємо хороші сигнали від США щодо України — Зеленський
ЗеленськийСШАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітика

Вже маємо хороші сигнали від США щодо України — Зеленський

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час звернення, 6 грудня 2023 рік. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський поінформував, що наразі українська делегація активно працює у Вашингтоні та вже має "потрібні, хороші сигнали для України".

Про це Володимир Зеленсьткий сказав під час звернення 6 грудня.

"Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров. Важливі зустрічі й, зокрема, в Конгресі США, із представниками адміністрації президента Байдена. Міністр оборони Остін, держсекретар Блінкен. Робота – максимально енергійна, і як результат – ми маємо хороші, потрібні сигнали для України. А також і новий пакет американської допомоги, військової підтримки. Я дякую за підтримку Сполученим Штатам!", — сказав президент.

Він додав, що сьогодні взяв участь взяв участь у засіданні лідерів держав "Групи семи".

"Наступний рік – це головування Італії, і ми вже обговорюємо з Джорджею Мелоні, пані главою уряду Італії, пріоритети італійського головування. Для мене було важливо подякувати й кожному з лідерів "сімки" за особисте лідерство. Є й нова потужна заява "Групи семи", зокрема, на підтримку України. Багато важливих речей для нашої держави, для наших людей враховані в заяві", — розповів Зеленський.

Глава держави також взяв участь у конференції у Вашингтоні, присвяченої спільній роботі зі США щодо оборонного виробництва.

"Дуже важливо, що наші домовленості з президентом Байденом поступово реалізовуються. Багато зустрічей у Вашингтоні цими днями в керівника Мінстратегпрому Камишіна", — сказав Зеленський і окремо відзначив роботу з партнерами в США українських правоохоронців та генерального прокурора Ігоря Костіна.

"Вагомі кроки – Сполучені Штати висунули обвинувачення чотирьом російським військовим, що підозрюються у скоєнні воєнного злочину – у катуванні громадянина США. Для України принципово, щоб кожен злочин російських окупантів був повністю розслідуваний і отримав законне та справедливе процесуальне продовження – аж до відповідного вироку. І наші інституції разом із партнерами активно працюють щодо цього", — сказав президент.

Зеленський також повідомив, що сьогодні провів нараду з представниками міністерства закордонних справ України і Офісу президента.

"Провів нараду з міжнародниками МЗС, Офісу. Готуємо активне продовження грудня, активний початок наступного року. Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації. Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто, так само як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок", — сказав глава держави.

Сполучені Штати сьогодні, 6 грудня оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів, який включає боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Зеленський під час звернення до G7 наголосив на консолідації світових зусиль у боротьбі України проти Росії
Зеленський вітає військових з Днем ЗСУ
Зеленський привітав військових з Днем Збройних сил України і вручив державні нагороди
Родина полеглого захисника з Вінниччини отримала квартиру
Родина полеглого захисника з Вінниччини отримала квартиру
Перші квартири Героям України. Воїн з Франківщини Роман Гломба та мати Да Вінчі отримали сертифікати на житло
Перші квартири Героям України. Воїн з Франківщини Роман Гломба та мати Да Вінчі отримали сертифікати на житло
На початок