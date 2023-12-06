Вже маємо хороші сигнали від США щодо України — Зеленський

Президент Володимир Зеленський поінформував, що наразі українська делегація активно працює у Вашингтоні та вже має "потрібні, хороші сигнали для України".

Про це Володимир Зеленсьткий сказав під час звернення 6 грудня.

"Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров. Важливі зустрічі й, зокрема, в Конгресі США, із представниками адміністрації президента Байдена. Міністр оборони Остін, держсекретар Блінкен. Робота – максимально енергійна, і як результат – ми маємо хороші, потрібні сигнали для України. А також і новий пакет американської допомоги, військової підтримки. Я дякую за підтримку Сполученим Штатам!", — сказав президент.

Він додав, що сьогодні взяв участь взяв участь у засіданні лідерів держав "Групи семи".

"Наступний рік – це головування Італії, і ми вже обговорюємо з Джорджею Мелоні, пані главою уряду Італії, пріоритети італійського головування. Для мене було важливо подякувати й кожному з лідерів "сімки" за особисте лідерство. Є й нова потужна заява "Групи семи", зокрема, на підтримку України. Багато важливих речей для нашої держави, для наших людей враховані в заяві", — розповів Зеленський.

Глава держави також взяв участь у конференції у Вашингтоні, присвяченої спільній роботі зі США щодо оборонного виробництва.

"Дуже важливо, що наші домовленості з президентом Байденом поступово реалізовуються. Багато зустрічей у Вашингтоні цими днями в керівника Мінстратегпрому Камишіна", — сказав Зеленський і окремо відзначив роботу з партнерами в США українських правоохоронців та генерального прокурора Ігоря Костіна.

"Вагомі кроки – Сполучені Штати висунули обвинувачення чотирьом російським військовим, що підозрюються у скоєнні воєнного злочину – у катуванні громадянина США. Для України принципово, щоб кожен злочин російських окупантів був повністю розслідуваний і отримав законне та справедливе процесуальне продовження – аж до відповідного вироку. І наші інституції разом із партнерами активно працюють щодо цього", — сказав президент.

Зеленський також повідомив, що сьогодні провів нараду з представниками міністерства закордонних справ України і Офісу президента.

"Провів нараду з міжнародниками МЗС, Офісу. Готуємо активне продовження грудня, активний початок наступного року. Україна боротиметься за власні інтереси, за справедливі інтереси кожної вільної нації. Бо, якщо ми себе можемо захищати, це посилює й усіх інших у світі, хто, так само як і ми в Україні, цінує свободу та міжнародний порядок", — сказав глава держави.

Сполучені Штати сьогодні, 6 грудня оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 175 мільйонів доларів, який включає боєприпаси для ППО та артилерійські снаряди.