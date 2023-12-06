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Україна обговорила із спікером Палати представників США допомогу Україні
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Україна обговорила із спікером Палати представників США допомогу Україні

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Оксана Маркарова та гроші від США
Пані посол України в США Оксана Маркарова, архівне фото. Фото: Суспільне

Українська делегація в США зустрілася зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, де обговорила пакет підтримки України.

Про це повідомила в етері телемарафону "Єдині новини" пані посол України в США Оксана Маркарова.

Посадовиця розповіла, що Україна очікує, що Сенат США проголосує про допомогу Україні, яка містить збройну, фінансову та гуманітарну допомогу, проте до нього доєдналася ще одна частина.

"Це питання південного кордону США. Це питання, яке стосується внутрішньої політики Сполучених Штатів. Це і є зараз найгарячіша і найобговорюваніша тема", — сказала Маркарова.

Вона повідомила, що питання виділення зброї Україні саме по собі вже не є суперечливим і має двопартійну підтримку. Це також стосується і надання Україні великої бюджетної допомоги.

"Цей текст ми побачили в Сенаті, що всі ці цифри не тільки не зменшені, а й деякі з них збільшені в пропозиціях", — розповіла Амбасадорка.

За її словами, розбіжності між американськими законодавцями зберігаються лише в питанні міграційної політики та посилення кордону США з Мексикою, яке республіканці прагнуть розглядати разом із допомогою Україні та Ізраїлю.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.

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