Попри маніпуляції російських пропагандистів, Україна має підтримку обох партій у Сполучених Штатах та не втручається у внутрішню політику країни. Також важливо пам'ятати, що питання бюджету і видатків є внутрішньоамериканським.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Там також поінформували, що наразі українська делегація за участі представників Міноборони, Мінстратегпрому, Офісу президента та Верховної ради перебуває у США, де веде переговори щодо питань виробництва зброї та посилення українського військово-промислового комплексу.

"Мета перемовин – закупівля та збільшення виробництва боєприпасів, відновлення і розвиток українського ВПК, що дозволить Україні самостійно зміцнювати свій оборонний потенціал. Для України важливо запустити власне виробництво засобів ППО, РЕБ та боєприпасів натовського зразка", — йдеться у повідомленні ЦПК.

У переговорах з боку США бере участь адміністрація президента, Міноборони, Департамент торгівлі, Державний департамент, керівництво найбільших оборонних компаній. Також присутні 350 представників промисловості та посадовці з 50 країн.

У ЦПД додали, що Україна забезпечує повну підзвітність і прозорість використання військової допомоги, наданої США.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.

6 грудня Сенат США оприлюднив пакет національної безпеки вартістю приблизно у 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також на безпеку південного кордону. У короткому викладі 167-сторінкового законопроєкту говориться, що цей захід забезпечить понад 15 мільярдів доларів на підтримку України, охоплюючи такі сфери, як "військова підготовка, обмін розвідданими" та "збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".