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З пікселя та іграшок. В Івано-Франківську відкрили "Ялинку перемоги"
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З пікселя та іграшок. В Івано-Франківську відкрили "Ялинку перемоги"

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В Івано-Франківську 6 грудня відкрили "Ялинку перемоги". Цього року її основу зробили з піксельного матеріалу та встановили LED гірлянди, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця події.

Дизайн ялинки та прикраси розробили учні закладів освіти Івано-Франківської громади, каже заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Світлани Авраменко. Всього виготовили 350 іграшок.

З пікселя та іграшок. В Івано-Франківську засяяла оновлена "Ялинка Перемоги"
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На відкриття "Ялинки перемоги" на Вічевому майдані прийшла франківка Іванна Рибчак з двома маленькими синами.

"Напевно, ялинка більше дітям потрібна, бо загалом не до веселощів", — говорить Іванна Рибчак.

З пікселя та іграшок. В Івано-Франківську відкрили "Ялинку перемоги"
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ялинку перемоги" встановлюють у Франківську другий рік поспіль. Її висота — понад 4 м, розповідає заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Світлана Авраменко. На пошиття піксельної основи знадобилося 50 м тканини й півтора місяця.

З пікселя та іграшок. В Івано-Франківську відкрили "Ялинку перемоги"
Директора департаменту освіти та науки міськради Світлани Авраменко. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми використали каркас, який минулого року зробили учні й майстри Вищого професійного училища № 21. Підсвічує її, тобто дає альтернативне освітлення Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки. Каркас ялинки обтягнутий піксельною тканиною, яку пошили учні Центру професійно-технічної освіти № 1", — каже Світлана Авраменко.

З пікселя та іграшок. В Івано-Франківську відкрили "Ялинку перемоги"
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Цьогорічна ялинка — символічна й масових святкових заходів біля неї не проводитимуть, розповіла Суспільному директорка департаменту освіти та науки міськради Вікторія Дротянко.

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