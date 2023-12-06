Блокада польських перевізників заважає волонтерам, які допомагають ЗСУ

Благодійні та неурядові організації, які надають військову допомогу Збройним Силам України, стикаються з затримками на кілька тижнів критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських далекобійників на кордоні.

Про це пише Reuters з посиланням на трьох співрозмовників у галузі.

Як розповів агенції голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, десятки систем нічного бачення та пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених його організацією, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

"Це не дуже добре, тому що вони прив'язані до проєктів, термінів і дедлайнів ... Речі просуваються, але повільніше, ніж це було раніше", — сказав він в інтерв'ю Reuters.

За його словами, "Повернись живим" намагається домовитися з польською владою про безперешкодне проходження їхньої допомоги, оскільки Україна не має іншого вибору, окрім як імпортувати багато необхідних речей з-за кордону.

"Пікапи всі приходять з-за кордону, комплекти нічного бачення всі приходять з-за кордону... Безпілотники FPV взагалі приходять з-за кордону, і це (протест — ред.) гальмує нашу роботу", — сказав Чмут.

Протести на кордоні впливають на виробників військової техніки, розповів Віктор Долгоп'ятов, який керує "Інженерним корпусом" — некомерційним підприємством, що виробляє різні види обладнання, яке використовується українськими збройними силами.

"Якщо блокада триватиме, це може стати, і вже стає, великою проблемою", — сказав Долгоп'ятов.

Він розповів Reuters, що блокада кордону призвела до затримки поставок деталей для машин, а також компонентів для блоків живлення, які використовуються в двигунах безпілотників і радіостанціях.

"Я переконаний, що велика кількість деталей, які призначені для приватних підприємств, що працюють над оборонними проектами, на жаль, зараз стоять на кордоні", — сказав він.

Частково, за словами Долгоп'ятова, проблема полягає в тому, що найдешевший спосіб відправити товар з Польщі — це перевезти його разом з іншими вантажами у великих вантажівках, що збільшує ймовірність того, що вони будуть затримані на тривалий час.

За його словами, далекобійники, які пропускають військові вантажі, часто не роблять цього з товарами подвійного призначення для підтримки військових зусиль. Вони їдуть у загальній черзі.

Як пише Reuters, потенційний спосіб обійти блокаду — перевозити вантажі звичайними автомобілями, а не вантажівками, але це набагато дорожче.

Анатолій Акулов, який керує благодійним фондом "Україна в броні", що доставляє як військову, так і гуманітарну допомогу, повідомив, що вартість перевезень з Польщі в Україну, яка зазвичай становить 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до 5000 доларів.

Акулов повідомив, що доставка деталей для безпілотників і гуманітарних вантажів затримується. Вантаж рибальських сіток, призначених для використання в якості сіток проти безпілотників, застряг на третьому тижні.

"Для того, щоб привезти вживані рибальські сітки для захисту наших солдатів від російських безпілотників, мені потрібно щонайменше 10 000 доларів", — сказав він.

Тисячі вантажівок з комерційними товарами тижнями стоять у чергах на польських прикордонних переходах з Україною через протести, які розпочалися 6 листопада. Перевізники у Словаччині розпочали аналогічну блокаду 1 грудня.

Протестувальники хочуть покласти край безвізовому в'їзду українських далекобійників до ЄС, стверджуючи, що українські водії “занижують ціни на свої послуги”. Як зазначає українська сторона, обсяг перевезень у воєнний час робить систему дозволів для вантажівок нездійсненною, пише агенція.

Як відзначає Reuters, протестувальники стверджують, що пропускають гуманітарну та військову допомогу, але багато ресурсів, необхідних Збройним Силам України, купуються цивільними організаціями і перевозяться комерційними вантажівками, які не мають права проїжджати через блокаду.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".

Перша заступниця голови комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко розповіла, що польські перевізники, які блокують пункти пропуску на кордоні, мають п'ять основних вимог і українська сторона може виконати деякі з цих вимог, а саме доступ до системи "Шлях" і повернення порожніх європейських вантажівок без черги.

Що відомо про блокування словацько-українського кордону

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 29 листопада повідомив, що розпочне блокування прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 1 грудня. Метою протесту є приєднання до польських перевізників.

Цього місяця представники UNAS уже блокували на годину пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке — Ужгород" з боку Словаччини, висловивши солідарність із польськими страйкарями. Вони вимагали від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

1 грудня на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке", що суміжний українському пункту пропуску "Ужгород".

4 грудня о 22:00 словацькі протестувальники, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке", завершили акцію. Оформлення транспортних засобів здійснюють встановленим порядком.