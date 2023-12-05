Внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярда гривень через недонадходження митних платежів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Безперечно, це потужний удар по нашій економіці та по нашому експорту. Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї блокади. А якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 млрд грн від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія і які конче нам сьогодні потрібні", — сказав Гетманцев.

Він додав, що на сьогодні також є недовиконання плану з митниці на 19%, хоча у жовтні було перевиконання.

За словами Гетманцева, уряди країн, перевізники яких блокують кордон, не повинні очікувати, поки ситуація стане критичною.

"Вони повинні зрозуміти, що ця ситуація б'є по них. Послаблюючи Україну, вони зміцнюють нашого спільного противника і призводять до того, щоб він потужніше вдарив по їхніх же економіках. Зважаючи на те, що блокуванням займаються маргінальні політичні сили, які точно не представляють більшість у цих країнах, переконаний у тому, що на цьому тлі не треба гратися в політику, а треба виконувати європейський закон, який дозволяє вільний рух транспортних засобів по території ЄС", сказав Гетманцев.

Раніше заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач заявив, що Україна виконала заходи стосовно розблокування кордону з Польщею, про які домовлялися під час тристоронніх зустрічей.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".

Перша заступниця голови комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко розповіла, що польські перевізники, які блокують пункти пропуску на кордоні, мають п'ять основних вимог і українська сторона може виконати деякі з цих вимог, а саме доступ до системи "Шлях" і повернення порожніх європейських вантажівок без черги.

Що відомо про блокування словацько-українського кордону

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 29 листопада повідомив, що розпочне блокування прикордонного пункту "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 1 грудня. Метою протесту є приєднання до польських перевізників.

Цього місяця представники UNAS уже блокували на годину пункт перетину кордону "Вишнє Нємецьке — Ужгород" з боку Словаччини, висловивши солідарність із польськими страйкарями. Вони вимагали від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

1 грудня на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке", що суміжний українському пункту пропуску "Ужгород".

4 грудня о 22:00 словацькі протестувальники, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке", завершили акцію. Оформлення транспортних засобів здійснюють встановленим порядком.