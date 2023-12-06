У США сказали, скільки коштів ще мають для допомоги Україні

Речник Пентагону Пет Райдер зазначив, що у Сполучених Штатів залишилось близько 5,9 млрд доларів на військову допомогу Україні. Міністерство оборони США закликає Конгрес ухвалити допомогу Києву.

Це написано в стенограмі брифінгу Міністерства оборони США.

"Так, зараз доступні приблизно 4,8 мільярда доларів відновленого президентського права на скорочення, і є 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів", — зазначив речник Міноборони США,

Він підкреслив, що без додаткового фінансування США не зможе надати Україні важливу безпекову допомогу, необхідну їй у війні з Росією та для захисту критичної інфраструктури

"Ми можемо досягти точки, коли зможемо не підтримувати поточний рівень підтримки безпеки України", — додав Райдер.

За словами спікера, рішення про витрати для Києва залежатимуть від багатьох факторів, серед яких нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність самих Сполучених Штатів поповнювати власні ресурси. Міністерство оборони закликає Конгрес США ухвалити документ про додаткову допомогу Україні.

На брифінгу заявили, що міністр оборони США Ллойд Остін і Пет Райдер долучилися до решти вищого керівництва міжвідомчих організацій на закритому засіданні для всіх членів Конгресу, щоб проінформувати про термінову необхідність прийняти запит адміністрації на додатковий бюджет.

Раніше у Білому домі застерегли, що в адміністрації Сполучених Штатів до кінця року практично закінчаться кошти для постачання Україні озброєння та техніки.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.